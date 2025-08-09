Снайперская работа артиллерии: в ВСУ показали прямое попадание в штурмовую группу врага

Силы обороны продолжают минусовать российских захватчиков на украинской земле. Недавно ощутимые потери штурмовики оккупационной армии РФ понесли на Лиманском направлении.

При этом по штурмовой группе врага отработали не дроны, а артиллерия – и сделала она это со снайперской точностью. Кадры боевой работы артиллеристов 66 ОМБр имени князя Мстислава Хороборого показали в Telegram-канале бригады.

Что известно

В бригаде подчеркнули, что по группе российских штурмовиков отработали артиллеристы первой самоходной артиллерийской батареи. По врагу они попали с действительно снайперской точностью, помогли им в этом операторы беспилотников, которые осуществляли корректировку огня.

"Вражеских войск на Лиманском направлении очень много. Поэтому для сдерживания наступления противника 66 ОМБр им. князя М. Храброго задействует все имеющиеся средства — как современные дроны, так и более традиционную для поля боя артиллерию. И когда арта работает под корректировкой дронов в небе, каждый выстрел попадает прямо в цель — без шансов на выживание для оккупантов", – указано в сообщении.

Воины также показали, как это было, на видео.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за сутки 8 августа ВСУ отминусовали еще 940 оккупантов и 41 артсистему российской армии. Кроме того, украинские воины обезвредили пять танков, одну боевую бронированную машину, одно средство противовоздушной обороны, 147 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 125 единиц автомобильной техники россиян.

