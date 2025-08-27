На Запорожском направлении снайперы 144 центра Сил специальных операций Вооруженных сил Украины оказались в эпицентре штурма врага. Они приняли близкий стрелковый бой, отбили наступление россиян и зачистили окопы от захватчиков, которые зашли на позицию украинских защитников.

Военные также опубликовали соответствующее видео.

"На Запорожском направлении группа снайперов 144 центра Сил специальных операций должна была отложить свои снайперские винтовки и зачищать окопы", – рассказали в командовании ССО.

На кадрах о бое рассказали и сами снайперы. По их словам, противник зашел почти в тыл к защитникам. Оккупанты зашли неожиданно прямо к защитникам на позицию.

"Перед началом штурма нас начали очень активно атаковать вражеские дроны и обстреливала арта, что даже и головы поднять нельзя было. И как только они прекратили это делать, пошла штурмовая группа. Они быстро заскочили к нам в окопы", – рассказал командир группы с позывным "Монта".

Все решали минуты и нужно было действовать. Снайперы отложили свое основное оружие и с гранатами, штурмовыми винтовками и пулеметами начали отбивать наступление и зачищать окопы.

"Благодаря профессионализму спецназовцев и слаженным действиям штурм врага был отбит", – отметили в командовании ССО.

