"Уже показал результат": российский снайпер, которого пытались убить свои, решил воевать на стороне Украины

Солдат российских оккупационных войск, которого спасли наши военные на Харьковщине, просится служить в одном из подразделений Сил обороны Украины. Более того, он уже помог украинским защитникам, ликвидировав своего соотечественника-оккупанта.

Как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, речь идет о жителе Московской области, который в мае 2025 года подписал контракт с Минобороны РФ – после того, как попался с наркотиками.

Очень быстро его перебросили на территорию Украины – на Купянское направлении. Служил на должности снайпера. Но недолго.

Уже в июне во время штурма в районе Степовой Новоселовки россиянин был ранен. Его не пытались спасти "боевые товарищи", и в итоге он три дня провел без еды и воды. Когда украинские защитники заметили его, тот жестами показал, что хочет сдаться в плен.

Россиянину с беспилотника сбросили воду и инструкцию, куда нужно добраться. Когда до условленного места оставалось около 200 метров, раненого решили добить сослуживцы-оккупанты: они сбросили на него с дрона... взрывчатку.

Наши военные посчитали, что он погиб, так как тот не подавал признаков жизни, однако впоследствии оказалось, что под покровом темноты россиянин смог отползти с простреливаемой дороги и спрятаться. Затем защитники из 413-го отдельного стрелкового батальона 43-й ОМБр эвакуировали раненого оккупанта и оказали медицинскую помощь.

По словам собеседников OBOZ.UA, он категорически не хочет возвращаться в Россию и намерен воевать на стороне Украины.

"Вполне возможно, что впоследствии он пошел бы на обмен, однако он осознает, что его пытались убить свои, и понимает чем грозит возвращение домой. Более того, во время штурма наших позиций он уже помог, ликвидировав российского оккупанта, и всячески содействовал выполнению боевых задач нашими бойцами. Теперь же и вовсе изъявил желание служить в составе одного из подразделений Сил обороны Украины. Дадут ему эту возможность или нет – покажет время и результаты проверок", – рассказал наш собеседник.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на август 2025 года российские журналисты верифицировали имена 124 832 оккупантов, которые были ликвидированы за время полномасштабного вторжения в Украину. Причем среди них 12 генералов.