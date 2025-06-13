Оккупант, которого пытались убить 'побратимы', чудом выжил: теперь он в плену и благодарит ВСУ. Видео

Российский оккупант, который хотел сдаться в плен ВСУ и на которого его "боевые товарищи" сбросили взрывчатку с дрона, когда он полз к позициям украинских воинов, не погиб. Раненого россиянина нашли защитники, которые вывезли его в безопасное место и оказали медицинскую помощь.

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Сейчас россиянин находится в плену и благодарит украинских воинов за свою спасенную жизнь. Видео с пленным оказалось в распоряжении OBOZ.UA.

Накануне в сети появилось видео с российским оккупантом, который просил пощады и хотел сдаться в плен. Украинские операторы БпЛА с помощью дронов тогда сбросили ему воду и инструкцию, как добраться до украинских позиций. Проползти россиянину, получившему ранения во время штурма накануне, надо было около 1,5 км. С 7 утра до 18 вечера он полз, периодически останавливаясь, обессиленный от ран. Все это время его дистанционно сопровождали дроны, сбрасывая при необходимости воду.

Когда россиянину оставалось около 200 м до точки назначения, его заметили российские дроноводы, которые сбросили на бывшего "побратима" взрывчатку с четким намерением: убить.

Украинские защитники сначала решили, что оккупантам это удалось и россиянин погиб – однако, как выяснилось впоследствии, ошиблись. Вечером защитники из рядов 413-го отдельного стрелкового батальона 43-й ОМБр услышали чьи-то крики. Когда же начали проверять, кто кричит – обнаружили россиянина живым. Поэтому его сначала затянули в блиндаж, а при первой же возможности вывезли в безопасное место, где раненому оккупанту оказали первую помощь и дали одежду.

Сейчас россиянин находится в плену ВСУ. И благодарит украинских воинов за то, что спасли ему жизнь.

"По мне сбрасывали (взрывчатку) свои же. Им было все равно, на кого бросать... Об украинских солдатах могу сказать только одно: ребята красавчики, молодцы, они помогли, меня вытащили оттуда, одели, промыли все раны. Спасибо им большое", – признается пленный.

Напомним, ранее плененный оккупант рассказал, как попал на войну против Украины, и пожаловался на командование.

Евгений Латухин из лав150-й мотострелковой дивизии ВС РФ, попал в плен после попытки поднять флаг РФ на Торецком направлении. Он пожаловался, что его забрали на войну из-за уклонения от службы: мол, согласился подписать контракт, чтобы вернуть водительское удостоверение и разблокировать карточки. А уже на передовой он на собственной шкуре ощутил, что скрывается за фразой о том, что российское командование относится к рядовому составу, как к мясу.

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