"Относились как к мясу": пленный оккупант рассказал, как попал на войну против Украины, и пожаловался на командование. Видео

Россиянин Евгений Латухин из рядов 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ попал в плен после попытки поднять флаг РФ на Торецком направлении. Он пожаловался, что его забрали на войну из-за уклонения от службы: мол, согласился подписать контракт, чтобы вернуть права и разблокировать карточки.

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В плен его взяли бойцы "Азова", которыми Россия так запугивает россиян, отправляя их воевать против Украины. Видео с признаниями оккупанта опубликовал Telegram-канал "Николаевский Ванек".

"Говорит: оказалось, у Украины расходный материал это дроны, а у р*сеи – люди, обычные. В принципе, так оно и получилось. "Герой" видео ждет обмена, не ранен, жив, здоров. Согласился обменять себя на любого бойца "Азова" в плену", – говорится в подписи к кадрам.

На них оккупант представился как Латухин Евгений Максимович, 16.12.2002 г. р., из города Краснослободск Волгоградской области РФ. Дома он занимался ремонтом авто и все время "косил" от армии – не служил "срочку", не ходил в военкомат.

По его словам, дошло до того, что власти наложили арест на водительские права и заблокировали банковские карты. А потом россиянина завербовали на контракт с минобороны РФ (102-й полк, первый батальон, штурмовой отряд специального назначения 150-й МСД). Сказали, что будет служить под Ростовом, но в итоге он оказался в "мясных" штурмах на Донетчине.

Оккупант пожаловался, что уже в учебке к нему и сослуживцам начали относиться "как к мясу". Несмотря на документы, где говорилось, что он будет "заниматься КамАЗами" в тылу на территории РФ, их отвезли в посадки на Донетчину.

Россиянин утверждает, что в ходе боев в селе Петровка на Торецком направлении его группе скинули "три батончика и триколор", чтобы они показали его для пропагандистской картинки.

В итоге оккупанты "вышли, растянули тряпку, их засняли с дрона, а потом кинули". Когда по захватчикам начали работать дроны ВСУ, те перебежали в подвал в ожидании поддержки. Как оказалось, помогли оккупанту выжить именно "азовцы".

"Ему говорили, что "русской речи" в Украине нет, в итоге бойцы с "Азова" с помощью "русской речи" взяли их в плен. Вот это да", – прокомментировал "Николаевский Ванек" историю россиянина Латухина.

Как сообщал OBOZ.UA, издание The Telegraph рассказало, как Россия заманивает африканцев на войну против Украины. Иностранцев обманывают, предлагая прибыльную работу якобы в РФ, а на самом деле отправляют в штурмы на передовой.

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