"Снаряды не летят, а если и летят, то не взрываются": оккупанты пожаловались на обеспечение и рассказали о самоубийствах в рядах армии РФ. Видео

Группа российских оккупантов из 1442-го полка 1-го батальона минометной батареи записала видеожалобу на реалии "СВО". Артиллеристы заявили, что им приказали выполнять задания пехоты – но они этого не умеют, считают, что это верная смерть, и не понимают, за что им погибать, если "правды нет".

Эти военнослужащие выполняли задания в районе Клещиевки на Бахмутском направлении (Донецкая область). Однако они заявили, что бросили оружие, машины и все, что им выдали, и решили не идти на самоубийственный штурм. Соответствующим роликом поделился Twitter-аккаунт Jay in Kyiv (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Российские захватчики сообщили, что им приказали собрать 10 людей для штурма. Это обычная практика, потому что оккупантам известно, что для такой работы руководство даже отбирало легко раненых или контуженных армейцев из больниц.

Артиллеристы ВС РФ признались, что они сбежали. Однако, оправдались они, оружие с собой не забирали, а все оставили в месте, где временно проживали.

Видео дня

"От своих обязанностей не отказываемся, но просто нас отправляют на верную смерть. Всех. Неподготовленных. Закрепиться негде. Просто выжженная земля", – жаловались оккупанты.

Они возмутились, что не готовились быть пехотой, потому что их учили как артиллеристов. Однако снаряды почти закончились, и теперь их отправляют на штурм.

"Боеприпасы ужасные. Которые даже не улетают. Которые улетают – они не взрываются", – сказал главный спикер группы. "Их нету практически", – добавил другой солдат.

Россиянин, который на видео говорил больше всех, также рассказал о больших потерях. Некоторые захватчики даже решаются на самоубийство.

"Был шокирующий инцидент – человек, не из нашего подразделения, он повесился. Суицид на почве страха", – сказал оккупант.

У военнослужащих страны-агрессора есть информация, что одну из отступающих групп на их направлении расстрелял заградотряд.

"Полка практически нету, поваров забрали, а комбата арестовали... Люди бегут, вешаются... Уже год прошел – ни одного отпуска не было", – плакались преступники, которые вторглись на территорию Украины.

В конце ролика слово взял другой военный. Он сказал: "Мы думаем, что все нас поймут, никто не осудит... Наши семьи нас живыми ждут, поэтому мы тоже как бы хотим остаться живыми. У нас единственный выход: либо остаться живыми, либо умереть. А за что умереть? За какую правду? Если правды и нету", – выдал неожиданную мысль он.

Российские артиллеристы также добавили, что их коллеги не забирают раненых с поля боя.

Как писал OBOZREVATEL:

– За прошедшие сутки, 20 сентября, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 490 оккупантов. Также захватчики лишились десятков единиц военной техники.

– С детальной статистикой потерь противника, которую ведет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, можно ознакомиться по ссылке.

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