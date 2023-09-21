ВСУ ликвидировали за сутки 490 оккупантов, уничтожено 3 танка и 41 артсистема: данные Генштаба

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 274,4 тыс. человек убитыми. Также захватчики лишились тысяч единиц военной техники.

Только за прошедшие сутки, 20 сентября, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 490 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 3 танка, 15 боевых бронированных машин и 41 артиллерийская система. Общие потери врага составляют 4638 танков, 8883 ББМ и 6137 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 781 единица реактивных систем залпового огня и 528 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 315 самолетов, 316 вертолетов и 4850 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 1479 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 20 российских кораблей и катеров, утилизировали 8670 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 911 – специальной техники.

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Напомним, атака на командный пункт Черноморского флота РФ у Севастополя во временно оккупированном Крыму была спецоперацией Службы безопасности Украины, Воздушных сил и Военно-морских сил ВСУ. В результате удара были поражены военные системы и живая сила врага.

Ранее сообщалось, что Донецкой области на Бахмутском направлении военнослужащие Сил специальных операций ВС Украины ликвидировали российскую 152-мм гаубицу "Мста-Б". Вместе с ней были уничтожены боеприпасы "Краснополь".

Как писал OBOZREVATEL, ранее воины Сил специальных операций на Бахмутском направлении "демилитаризовали" склад боеприпасов ВС РФ. Там хранились управляемые ракеты 9М127 "Вихрь", которые оккупанты запускают из вертолетов Ка-50 и Ка-52.

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