Снег на подоконнике и плесень по углам: как живут украинцы в фильтрационных лагерях России

На территории России продолжают создавать фильтрационные лагеря для украинцев. На днях стало известно о строительстве новых лагерей в Поволжье. Как правило, туда направляют украинцев, вынужденных покинуть свои города и села из-за войны или оккупации.

В лагерях россияне проверяют, участвовали ли украинцы в АТО, служили ли в ВСУ или правоохранительных органах, ищут активистов.

Также украинцев заставляют получать российские паспорта, без которых они не могут устроиться на работу, устроить детей в садик или школы, получить помощь. Условия жизни оставляют желать лучшего. Очень часто это старые детские лагеря отдыха, вдали от населенных пунктов, построенные по принципу общежития, с общей кухней и санузлом.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Украинцев отправляют в отдаленные регионы

По сообщению Национального центра сопротивления, в Поволжье сейчас активно строят очередной фильтрационный лагерь для украинцев. Сводят его под видом летнего лагеря отдыха для детей, для этого строят временные модульные домики, которые могут вмещать сотни людей.

О том, что россияне создают фильтрационные лагеря для украинцев, стало известно в 2022 году. Тогда подобные пункты создавались с обеих сторон границы. Со стороны Украины люди жили в палатках под открытым небом, ожидая своей очереди проверки и допроса.

Затем история повторялась на российской территории, где украинцев селили в большие спортзалы. Здесь тысячи беженцев и насильственно увезенных из Украины людей проходили тщательную проверку на "благонадежность". Прошедших фильтрацию отправляли дальше, в русскую глубинку: Мурманск, остров Сахалин, Владивосток, Новосибирск, Алтай, Астрахань, Кузбасс, в Бурятию, Хакасию и т.д. Попасть в Подмосковье или в окрестности Санкт-Петербурга можно было только с помощью волонтеров и благотворителей.

Там их селили на территориях пансионатов, санаториев, школ, спортивных комплексов, общежитий. В российской печати эти лагеря называют "пунктами временного распределения" – ПВР. Но временное тянется уже третий год...

Фильтрация и новые документы

Ничего не изменилось до сих пор. Например, как рассказала одна из российских волонтеров, которая помогала украинцам в Ростовской области, у людей нет даже элементарных средств гигиены. Живут они в обшарпанном старом общежитии, руководство ничего не делает, чтобы улучшить положение. Те, кто обращается к этому руководству, чтобы получить какие-то вещи, хотя бы кусок мыла, рискуют вообще остаться без жилья.

При этом новоприбывших украинцев тщательно проверяют спецслужбы: отбирают документы, допрашивают. "Подозревающих" передают ФСБ. Обычно ищут активистов, волонтеров, правоохранителей, участников АТО, служивших в ВСУ, их родственников.

Также украинцев заставляют получать российские паспорта, без них невозможно устроить детей в сад или школу, а взрослых не берут на работу. Правда, украинцам из оккупированных Донецкой и Луганской областей документы выдают быстро. А вот выехавшим из Харьковской, Запорожской, Херсонской областей приходится долго ждать.

А самые большие проблемы с получением российского документа у украинцев-владельцев ID-паспортов. За ними установить место жительства невозможно, так что оформление документов затягивается.

Дети украинских беженцев часто сталкиваются с буллингом в русских школах. Местные их обзывают, называют "хохлами", даже избивают. Руководство учебных заведений обычно не обращает на это внимания.

Жизнь в лесу

Часто так называемые ПВР расположены вне населенных пунктов – в старых пансионатах, детских лагерях в лесу. Поэтому украинцы оказываются в еще более зависимом положении, ведь не могут найти работу, потому что добраться до нее проблематично, иногда даже транспорт здесь не проходит.

Люди жалуются на плесень, отсутствие ремонта в комнатах. Семьи из четырех-шести человек могут дать только одну комнату, где кроме кроватей ничего нет. Даже стульев.

"Мы жили в Псковской области, в лесу, в старом каком-то пансионате, то ли общежитии. У нас на подоконнике со стороны комнаты снег лежал, потому что окна от старости не закрывались. Плесень по углам, из-за этого у ребенка началась астма. Затем при помощи благотворительного фонда нас перевели в другую область, там хоть бытовые условия лучше. А сначала вообще хотели отправить во Владивосток, говорили в пункте распределения, что вот стоит поезд на Владивосток, туда садитесь и езжайте", – рассказала Ирина из Мариуполя.

Ее друзья, с которыми они в марте смогли выбраться из-под обстрелов, оказались в Калужской области. Там тоже условия ужасные, плесень, в комнатах сыро и холодно.

Кроме того, часто с территории ПВР без разрешения выйти невозможно. Потому украинцы находятся в закрытом пространстве. Иногда возникают конфликты, особенно между жителями "ДНР" и Херсонской или Запорожской областей. У них разные взгляды на то, что происходит в Украине.

Сказать точно, сколько украинцев таким образом оказались в России, сложно. Власти РФ называют то 4 миллиона, то 4,5, а то и вовсе 5 млн. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на март прошлого года в России находились почти 3 млн украинских беженцев. В то же время, по расчетам Центра экономической стратегии на конец января 2024 года, в России остаются 1,3 млн беженцев из Украины.