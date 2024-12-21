19 декабря Путин на своей пресс-конференции заявил, что собирается устроить "высокотехнологичную дуэль". Через несколько часов по Киеву полетели российские баллистические ракеты, большинство которых были сбиты украинским ПВО, но россиянам удалось повредить несколько гражданских и коммерческих домов.

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У відповідь на черговий терористичний акт Росії, Збройні сили України завдали удар 10 ракетами прямо по штабу російської 155-ї бригади морської піхоти у місті Рильськ Курської області.

155-та бригада морської піхоти ЗС РФ відома масовими злочинами – вбивством мирних мешканців на Київщині, мародерством, вбивством полонених. А напередодні, саме прапор 155-ї бригади розгорнули на Путіним під час прес-конференції.

Командири бригади, очевидно, дуже раділи, що їм вдалось так гучно пропіарити себе. Але радіти російським військовим злочинцям довелось недовго.

Російська ППО свої війська прикрити не змогла. Внаслідок ураження штабу 155-ї бригади ворогу завдано значних втрат, пункт управління знищено.

Ось так насправді виглядає "високотехнологічна дуель" ЗСУ та російських терористів.