Снимал постановочное видео о мобилизации в Одессе: российский коллаборант проведет 7 лет за решеткой. Фото

Житель Одессы приговорен к 7 годам лишения свободы за коллаборационную деятельность. Злоумышленник снимал постановочное видео о мобилизации для российских пропагандистов.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Прокуроры в суде доказали, что осужденный совместно со своим приятелем – псевдожурналистом по заказу российского пропагандистского телеканала РенТВ сделали видео с фейковой информацией об обстоятельствах мобилизации в Одессе.

Они записали постановочное интервью с якобы сотрудником Одесского областного ТЦК и СП.

Осужденный, выдавая себя за военкома, рассказывал как вынужден охотиться на мужчин призывного возраста, чтобы самому избежать мобилизации.

Содержание вопросов и ответов, высказанных в интервью, они получили от российских пропагандистов.

Снятый "ролик" транслировался на российском государственном телеканале РенТВ и в интернете.

"Учитывая сотрудничество со следствием, он приговорен к 7 годам лишения свободы. Также мужчина лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет", – отметили в Офисе генпрокурора.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области сотрудники СБУ разоблачили коллаборантку. Злоумышленница работала в РФ во время оккупации правобережной части Херсонской области.

Также силовики объявили о подозрении украинской вице-чемпионке мира по пауэрлифтингу Диане Гвагвалии. 20-летнюю спортсменку обвиняют в том, что она оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины с использованием средств массовой информации.

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