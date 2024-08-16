Снимают со второстепенных направлений: эксперт объяснил, как перекидывание Россией войск с Украины на Курщину повлияет на фронт

Государство-агрессор Россия перекидывает незначительные силы с фронта в Украине в Курскую область, где идет операция Сил обороны. Однако оккупанты забирают силы с тех направлений на передовой, которые сейчас не считают для себя приоритетными. Речь может идти о юге Украины или Луганщине.

Видео дня

Кроме того, россияне пытаются найти резервы и в глубине своей территории. Например, перекидывают срочников из Ленинградского военного округа. Об этом в интервью OBOZ.UA сказал военный эксперт Игорь Левченко.

"Да, войска перекидываются. Это естественно, потому что одна из задач, которую решают наши войска на Курском направлении, это именно вытягивание войск противника с других направлений, там, где он продолжает вести активные наступательные действия. Для того, чтобы снизить давление на других направлениях и навязать ему свою инициативу там, где мы ведем активные действия", – сказал он.

По убеждению эксперта, военное командование Украины при планировании операции на Курщине оценило все риски и возможные последствия этого передвижения для украинского наступления и его дальнейшей эффективности.

"Думаю, что наше военное командование, когда планировало эту операцию, проводило распределение сил и средств, они же ставили перед собой какие-то цели. Скорее всего, планировали, что делать дальше, как может развиваться ситуация и так далее. Наше командование знает, чего хочет, проводя такие операции, и знает, чего оно может достичь", – отметил Левченко.

Также эксперт отметил, что для Украины очень важно, что операцию в Курской области поддерживает Запад. Партнеры подчеркивают, что Украина таким образом защищает себя и не выступают против того, чтобы их вооружение использовалось на российской территории.

"Со стороны наших западных союзников нет негативной реакции. Они не выступают против решения нашего командования применить силы таким образом. Нет жестких ограничений на использование западного оружия. Когда был так называемый рейд РДК на территорию РФ, то россияне очень разыгрывали, например, то, что бойцы используют автоматические винтовки бельгийского производства. Даже вызвали бельгийского посла. И власти Бельгии тогда говорили, что будут разбираться в этой ситуации. Сейчас мы видим, что ответ Запада достаточно консолидирован", – добавил Левченко.

Как сообщал OBOZ.UA, чтобы освободить свою территорию от ВСУ, россияне на Курщину стягивают "все оставшееся живое", включая технический персонал аэродромов и охранников крупных предприятий. Однако, несмотря на сложную ситуацию, Кремль не отказывается от наступления на приоритетном направлении в Украине – Покровском – который ведет группировка "Центр", отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.