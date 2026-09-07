"Снимите свои клоунские носы": Билецкий из Святогорской лавры опроверг заявление Путина об "оккупации" города

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий опроверг заявления Путина о якобы оккупации Святогорска. Он прогулялся по центру города до лавры и показал, что населенный пункт полностью находится под контролем 60-й отдельной механизированной бригады. Билецкий также призвал российские власти "не выглядеть дураками".

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Третьего армейского корпуса.

В видеообращении, снятом в самом центре Святогорска, Билецкий показал Свято-Успенскую Святогорскую лавру, "памятник, созданный выдающимся скульптором И. П. Кавалеридзе" (Ред. – до декоммунизации "Памятник Артему") и гражданских лиц, спокойно прогуливающихся по городу. Командир Третьего армейского корпуса обратился к военно-политическому руководству России и опроверг заявление Путина об оккупации Святогорска. Он сообщил, что город находится под абсолютным контролем 60-й механизированной бригады корпуса и фактически является его тыловой зоной.

"Я хочу обратиться к российскому военному и военно-политическому руководству. Снимите свои клоунские носы и разноцветные парики. Не выставляйте себя дураками. 60-я механизированная бригада Третьего армейского корпуса полностью контролирует город. Фактически это наша тыловая зона", – заявил Билецкий.

Главные истории дня

Напомним, 1 сентября 2026 года во время пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин заявил, что российские войска якобы взяли под контроль Святогорск и продвигаются в направлении Оскола.

Билецкий опроверг заявление Путина об "оккупации" Святогорска.

Командир Третьего армейского корпуса записал обращение прямо из центра Святогорска – на фоне Свято-Успенской Святогорской лавры. Он показал, что город полностью контролируется: он находится в зоне обороны 60-й отдельной механизированной бригады 3-го АК и фактически является тыловой зоной корпуса. "Снимайте свои клоунские носы, эти разноцветные парики. Не выглядите дураками", – обратился Билецкий к властям РФ.