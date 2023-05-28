'Со счетом 4:0!' Украинские воины разгромили команду вражеских гаубиц. Видео

Бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ серией прицельных ударов уничтожили ряд российских гаубиц. Свое вооружение оккупанты прятали в лесу.

Видео дня

Результаты отличной работы защитников показали на видео. Оно опубликовано на YouTube-канале воинской части А1108 (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах появляются гаубицы, которые российские захватчики замаскировали среди зеленого украинского леса, чтобы вести обстрелы.

Воины ВСУ выследили размещение вражеского вооружения и прицельными ударами обезвредили его.

Эти кадры были сняты с высоты: на них виден дым там, где раньше стояла техника РФ. В общем были уничтожены четыре единицы таких прицепных пушек.

"Со счетом 4:0 наши подразделения буквально разгромили команду вражеских гаубиц!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СБУ показали, как спецназовцы уничтожают российскую технику из дронов. На видео попала "баовна" по танку, РСЗО и не только.

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