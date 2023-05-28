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"Со счетом 4:0!" Украинские воины разгромили команду вражеских гаубиц. Видео

Марина Лисничук
War
1 минута
8,0 т.
'Со счетом 4:0!' Украинские воины разгромили команду вражеских гаубиц. Видео

Бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ серией прицельных ударов уничтожили ряд российских гаубиц. Свое вооружение оккупанты прятали в лесу.

Видео дня

Результаты отличной работы защитников показали на видео. Оно опубликовано на YouTube-канале воинской части А1108 (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах появляются гаубицы, которые российские захватчики замаскировали среди зеленого украинского леса, чтобы вести обстрелы.

"Со счетом 4:0!" Украинские воины разгромили команду вражеских гаубиц. Видео

Воины ВСУ выследили размещение вражеского вооружения и прицельными ударами обезвредили его.

"Со счетом 4:0!" Украинские воины разгромили команду вражеских гаубиц. Видео

Эти кадры были сняты с высоты: на них виден дым там, где раньше стояла техника РФ. В общем были уничтожены четыре единицы таких прицепных пушек.

"Со счетом 4:0!" Украинские воины разгромили команду вражеских гаубиц. Видео

"Со счетом 4:0 наши подразделения буквально разгромили команду вражеских гаубиц!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СБУ показали, как спецназовцы уничтожают российскую технику из дронов. На видео попала "баовна" по танку, РСЗО и не только.

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