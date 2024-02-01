Собирала разведданные о ВСУ: на Донетчине задержали подругу главы 'народного совета 'ДНР'. Фото

Контрразведчики Службы безопасности задержали в Донецкой области агента ГРУ – подругу главы так называемого народного совета "ДНР". Она планировала стать продавщицей в прифронтовом магазине, чтобы шпионить за воинами ВСУ.

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Предательницей оказалась жительница Краматорска, которая в соцсетях поддерживала вооруженную агрессию РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По имеющимся данным, из-за своих высказываний в защиту оккупантов в июне 2023 года женщина попала в поле зрения командира спецподразделения Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ), дислоцирующегося на передовой.

По указаниям агрессора она собирала разведданные о дислокации и перемещении украинских войск в районе Бахмута. Больше всего врага интересовали координаты ключевых опорных пунктов и огневых позиций подразделений ВСУ, участвующих в боевых операциях на восточном фронте.

Фигурантка направляла отчеты в виде текстовых файлов и скриншотов электронных карт с пометками объектов. Разведведомости требовались ГРУ для подготовки диверсионных вылазок и корректировки ракетных ударов по боевым позициям украинских войск.

Уже при документировании преступлений информаторши стало известно, что она знакома и периодически общается с руководителем "народного совета" террористической организации "ДНР" Артемом Жогой.

В телефонных разговорах женщина хвасталась ему, что сотрудничает с российской разведкой.

Для максимального сбора разведсведений она планировала устроиться продавщицей в местный магазин, который располагался недалеко от базирования подразделения украинских защитников.

Сотрудники СБУ разоблачили вражеские намерения фигурантки и задержали ее по месту жительства. В ходе обысков у нее изъяли мобильный телефон и компьютер, которые она использовала в разведывательно-подрывной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленница находится под стражей, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала агента ФСБ, готовившего прорыв российских диверсантов на Сумщину. Он пытался выявить локацию наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ, задействованных в защите приграничных районов области.

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