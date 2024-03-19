Собирали информацию под видом 'выборов': оккупанты хотят активизировать мобилизацию в ряды войск Путина на левобережье Херсонщины

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины провели незаконные "выборы президента РФ". На захваченной левобережной части Херсонщины этот спектакль они использовали для сбора информации о местных жителях для дальнейшей их "мобилизации".

Учитывая нежелание украинцев участвовать в "выборах", члены "избирательных комиссий" в сопровождении вооруженных оккупантов ходили по домам людей. Об этом рассказала начальница объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, по завершении "выборов президента РФ" и временно оккупированной части Херсонщины захватчики готовятся к активизации "мобилизации" местных жителей. Необходимые для этого данные они собирали под предлогом "волеизъявления".

"На левом берегу Днепра будет активизирована мобилизация. Это предполагают и главы местных администраций, и представители движения сопротивления. Оккупанты собирали данные на людей на протяжении всей предвыборной кампании и на протяжении проведения "выборов". Они собрали максимальный перечень лиц, в том числе мужского пола, которые подходят по возрасту и могут быть мобилизованы", – отметила Гуменюк.

Также спикер констатировала, что захватчики усилят подворовые обходы, проверку населения и формирование новых "отрядов территориальной обороны". Из них оккупанты создают резервы для фронта.

По домам людей оккупанты ходили и во время проведения "псевдовыборов". Домой украинцам, значительная часть которых прислушалась к рекомендациям избегать участия в устроенном Кремлем спектакле, приходили представители "избирательных комиссий" в сопровождении вооруженных захватчиков.

"Если люди не шли на избирательный участок, представители коллаборантов брали урны, ходили по домам и собирали голоса", – рассказала Гуменюк.

Напомним, 17 марта в России закончились перевыборы Путина. В этот раз российскому диктатору "нарисовали" "поддержку" на уровне 87,86%. При этом, по подсчетам издания "Новая газета – Европа", около половины бюллетеней за Путина – 31,6 млн из 76,3 млн голосов – стали результатом вбросов.

Особенно усердными в создании картинки "всенародной поддержки" стали организаторы незаконных "выборов" на временно оккупированных территориях Украины. "Лидером" среди захваченных территорий стала "ДНР", отчитавшись о "поддержке" Путина на уровне более 95% с рекордной "явкой" в 88,25%, далее "ЛНР" – 94,12% голосов, оккупированная часть Запорожья – 92,95%, оккупированная часть Херсонщины – 88,12%.