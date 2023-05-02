Собирались взять Одессу до 2 мая: в сети напомнили провалившийся 'грандиозный' план оккупантов. Видео

В январе российские пропагандисты грозились до 2 мая этого года захватить украинскую Одессу. Они кичились якобы накопленными "резервами" для штурма этого южного города и заявляли, что именно так Россия будет "мстить" за превращение флагмана Черноморского флота РФ, крейсера "Москва", в подводное судно.

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Об этом напомнил глава общественного совета при Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук. В день "великого российского наступления на Одессу" он посоветовал оккупантам проследовать по курсу русского флагмана.

"Кстати, еще об одном событии, которое должно было происходить сегодня, 2 мая 2023 года. Где-то там так называемые пропаганды, военкоры писали, что именно до 2 мая они должны решить одну из главных целей так называемой СВО: они будут штурмовать Одессу. Вроде бы набрали для этого потенциал и должны отомстить за крейсер "Москва", и вспоминают свою позорную историю о Бородино, Березино и т. п. Так вот, чтобы долго не говорить, просто могу сказать: по курсу русского корабля. Идите на йух!" – обратился к захватчикам Братчук.

Он также разместил скриншот январского сообщения одного из российских пропагандистов, так называемого военкора Сладкова, который писал о подготовке российским флотом "сатисфакции" за "Москву" и растекался во влажных мечтах о том, что Россия "лишит Украину выходов к морю".

Напомним, позже Сладкова, 12 апреля текущего года, блогер из РФ Артемий Лебедев призвал захватить Одессу и поменять власть. По его мнению, Россия должна это сделать, потому что Украина "обнаглела" и не пускает россиян, и в частности самого Лебедева, кататься в Одессу как к себе домой.