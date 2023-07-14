Соглашение на 4 млрд евро: концерн Rheinmetall изготовит 'сотни тысяч' снарядов для танков Leopard 2

Производитель оружия Rheinmetall получил значительный заказ от немецкого Бундесвера на поставку боеприпасов для танков Leopard 2. Сумма договоренности о производстве была расширена до приблизительно 4 миллиардов евро.

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Об этом Rheinmetall сообщил на своем сайте. Компания является основным поставщиком 120-мм танковых боеприпасов для Бундесвера.

Компания с главным офисом в Дюссельдорфе сообщила, что действующий рамочный контракт на поставку боеприпасов, стоимостью до 556 миллионов евро с 2020 года, был значительно расширен до объема около 4 миллиардов евро.

"Заказ выражает желание вооруженных сил закрыть любые пробелы, возникшие в их запасах, и увеличить общие запасы боеприпасов с учетом ситуации с безопасностью", – подчеркнули в Rheinmetall.

Согласно расширенному рамочному соглашению, компания также будет поставлять значительное количество танковых боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Компания сообщила о выполнении первого заказа боеприпасов на сумму около 309 миллионов евро.

До конца 2030 года в рамках заключенного рамочного соглашения может быть закуплено несколько сотен тысяч боевых и учебных боеприпасов различных типов калибра 120 мм.

Согласно сообщению, для компании Rheinmetall этот пакет контрактов обеспечивает надежную базовую загрузку производства танковых боеприпасов на следующие несколько лет. Кроме того, в январе правительство Германии согласилось поставить Украине танки Leopard 2 и разрешило экспорт этих танков в другие страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкий машиностроительный и оружейный концерн Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине уже в течение трех месяцев, то есть до октября. Предприятие будет работать в западной части страны.

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