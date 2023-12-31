Сохранение Украиной выхода к Черному морю в Кремле оценивают как угрозу – ГУР

В Кремле считают, что сохранение Украиной выхода к Черному морю и ее прозападное политическое направление – это угроза для России, которая в будущем может привести к большим проблемам. "Особой опасностью" для россиян также является тотальное пренебрежение ими украинского народа.

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Об этом рассказали в Telegram Главного управления разведки. Там отметили, что российское руководство также опасается массового перехода украинцев на украинский язык и общественного консенсуса – процессов, возникших после и в результате полномасштабного вторжения РФ.

Украинские разведчики предупредили, что в Кремле убеждены: затяжная война может привести к дестабилизации внутри самой России. Поэтому, вероятно, в 2024 году государство-террорист усилит репрессивную внутреннюю политику, отметили в ГУР.

Напомним, в ГУР рассказали, что применение морских ударных дронов в 2023 году позволило украинским воинам отбросить российский флот от украинских берегов и заставить корабли ЧФ РФ бежать из Севастопольской бухты. Защитники образовали 200-мильную полосу безопасности в море, обеспечив коридор для торговых судов.

В ГУР заверили, что ежедневно работают как над усовершенствованием оружия, так и над поиском новых эффективных тактик ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР сообщили, что нарративом о желании диктатора Владимира Путина закончить войну российская пропаганда преследует две цели: "оправдание" перед россиянами состояния экономики их государства и раскол украинского общества и проукраинской международной коалиции.