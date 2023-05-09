Сохранить национальную память Украины: музей 'Голоса Мирных' собрал уже 70 тысяч историй о войне

Война, которая десятый год продолжается в Украине, затронула каждого жителя. Люди всех возрастов, разных профессий, интересов и жизненных ценностей — всем есть, что рассказать о пережитом в военное время.

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Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории о войне с 2014 года. Его архив уже достиг 70 тысяч историй — честных, страшных, трогательных рассказов из первых уст. Это лицо, голоса, судьбы людей. Выживших и о тех, кого уже нет. О беде и надежде.

Каждая такая история является важным свидетельством того, что происходит в нашей стране. Каждая помогает сформировать и сохранить национальную память.

Музей является самым масштабным в мире архивом пострадавших от войны историй мирных жителей Украины. Его миссия – сохранить память о событиях прошлого и настоящего ради лучшего, мирного будущего, не позволить голосам людей превратиться в белый шум, а судьбам – в безликую статистику. А еще сделать так, чтобы эти голоса услышал весь мир.

Музей "Голоса Мирных" постоянно собирает истории и расширяет горизонты международного сотрудничества с прессой, учеными, учебными заведениями. Музей стремится научить людей действительно помнить, а не просто фиксировать данные. Кроме того, собранные истории станут и уже есть свидетельствами против врага в международных судах.

Украина обязательно победит, мир и справедливость будут восстановлены. А память останется, и десятки тысяч мирных голосов будут рассказывать истории о войне будущим поколениям.

Расскажите свою историю о войне на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова или на бесплатной горячей линии (800) 509 001