12 ноября на территории Курской области России группа солдат КНДР совершила групповое изнасилование преподавательницы Российского университета дружбы народов (РУДН). 28-летняя женщина должна была обучать их русскому языку.

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Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Инцидент произошел в селе Кромские Быки, расположенном всего в 15 километрах от зоны боевых действий.

Пострадавшая 28-летняя Анна прибыла туда по программе адаптации северокорейских солдат. Эта программа была инициирована министерством обороны России совместно с филологическим факультетом РУДН для облегчения "языковой, культурной и бытовой адаптации" военных из КНДР, находящихся на территории России.

По словам Анны, в ночь на 12 ноября она очнулась от ощущения удушения. Солдаты, говорившие на корейском языке, связали ее, заклеили рот и начали избивать. После этого они по очереди изнасиловали ее, сопровождая свои действия унижениями. Анна утверждает, что нападавших было четверо или пятеро, но из-за схожести во внешности она не смогла точно определить их количество.

Издевательства продолжались около двух часов. Воспользовавшись моментом, когда нападавшие начали искать алкоголь, Анна смогла убежать.

Анна обратилась в правоохранительные органы, но испытывает серьезные опасения, что преступники могут избежать ответственности. Она считает, что их могут просто вернуть в КНДР во избежание конфликта со страной, которую российские власти считают "дружественной".

Следует отметить, что военнослужащих из Северной Кореи, прибывших в Россию для участия в войне против Украины, называют наемниками, пушечным мясом и второсортными. Однако их бывшие коллеги и военные эксперты из других стран утверждают, что на самом деле многие из этих солдат готовы сражаться до смерти, поскольку это их шанс вырваться из мрачных условий в родной стране.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Курской области российские инструкторы готовят солдат и офицеров КНДР к ведению современных боевых действий. В частности, россияне учат корейцев применять дроны.

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