'Сопровождал ВСУ на фронте': Макрон отреагировал на гибель французского фотожурналиста

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал гибель французского фотожурналиста Антони Лалликана в Украине. По словам политика, мужчина сопровождал украинских военных на фронте.

Об этом Макрон сообщил на украинском языке на своей странице в соцсети Х. "Наш соотечественник, фотожурналист Антони Лалликан, сопровождал украинских военных на фронте сопротивления. С глубокой грустью я узнал о его гибели от удара российских дронов", – написал он.

Макрон выразил искренние соболезнования семье, близким и всем коллегам Антони Лалликана, которые, рискуя своей жизнью, фиксируют реальность войны и информируют о ней.

Что известно о гибели Лалликана

3 октября в Донецкой области погиб французский фотожурналист Антони Лалликан. Его убил удар российского FPV-дрона, когда мужчина работал в прифронтовом городе Дружковка.

Вместе с ним был украинский журналист Георгий Иванченко из издания Kyiv Independent, который получил ранения. Трагическую новость подтвердила 4-я отдельная тяжелая механизированная бригада.

По сообщениям главы Национального союза журналистов Украины, обстрел произошел утром. Журналисты работали в бронежилетах и касках и находились под наблюдением пресофицера. Антони Лалликан имел военную аккредитацию агентства Hans Lucas, сотрудничающего с ведущими французскими СМИ.

Он приезжал в Украину неоднократно, в частности в Донецкую область. Лалликан стремился показать миру правду о войне, фиксируя истории людей, живших под обстрелами. Его работы создавали своеобразный мост между украинской реальностью и иностранной аудиторией.

