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"Сосед закапывал во дворе своего 4-летнего сыночка": вырвавшаяся из города жительница Мариуполя рассказала о российских бомбардировках

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
1,6 т.
'Сосед закапывал во дворе своего 4-летнего сыночка': вырвавшаяся из города жительница Мариуполя рассказала о российских бомбардировках

Учительница математики из Мариуполя Ирина Полюшкина пережила ужас российских бомбардировок. В разрушенном и оккупированном россиянами украинском городе она видела множество смертей, там навсегда осталась часть близких семьи Полюшкиных.

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Из города, где выжившие вынуждены были хоронить убитых родных на обочинах и подворьях, семья Ирины с ее парализованной мамой смогла вырваться в Израиль, к сыну. О том, как Россия "спасала" Мариуполь, она рассказала журналистам, рассказ мариупольчанки цитирует Мариупольский городской совет.

"Сосед закапывал во дворе своего 4-летнего сыночка": вырвавшаяся из города жительница Мариуполя рассказала о российских бомбардировках

В заблокированном и беспощадно уничтожаемом россиянами Мариуполе Ирина с дочерью и мужем провела почти месяц. С ними была и парализованная мама Ирины, пережившая Вторую мировую войну.

Дом семьи находился на Левобережье, поэтому "братские" бомбардировки и обстрелы Полюшкины ощутили на себе среди первых. В первые дни полномасштабной войны России против Украины Ирина с мужем отправили 16-летнюю дочь вместе с соседями в центр города: думали, там будет безопаснее.

Впоследствии стало очевидно, что "освободители" не оставили в Мариуполе ни одного безопасного уголка. Через 8 дней супруги пошли забирать дочь, на тот момент в городе уже не было связи. Добираться туда и обратно пришлось под непрерывными обстрелами, практически ползком.

"Дочь худая, бледная. Был обстрел, она чудом уцелела – знакомый мальчик задержал на минуту в подъезде поговорить... И тогда прилетело. Ее контузило, но живая, слава богу, пристройка к подъезду спасла. А потом на нее глазах сосед закапывал во дворе своего сынишку с оторванной ручкой – она шла играть с этим Темой, четыре года ему было", – вспоминает Ирина.

"Сосед закапывал во дворе своего 4-летнего сыночка": вырвавшаяся из города жительница Мариуполя рассказала о российских бомбардировках

Смерти в родном городе, в который Россия принесла войну, Ирина видела слишком много.

"Да и в наш двор было много прилетов, и в дома попадало. Одни соседи бабушку заперли в квартире, а сами пошли в бомбоубежище с ребенком, прилетело между 8 и 9 этажами – и она сгорела. От сердечных приступов много пожилых людей умирали. Приходилось закапывать во дворе, одного соседа мы так в воронку положили, и я помогала хоронить", – вспоминает женщина.

Она видела пленных украинских воинов, которых захватчики вели, вероятно, на расстрел.

"Однажды россияне на наших глазах вывели из подвала ребят 20-летних, украинских воинов, они в штатском были – отбились от колонны. На мой вопрос, что дальше, ответили: скорее всего, расстреляют. Знаю только, что ребята из Винницы, имен не сказали, побоялись дать телефоны мам – я позвонить хотела. Но они не рискнули, мало что может случиться", - рассказала Ирина.

"Сосед закапывал во дворе своего 4-летнего сыночка": вырвавшаяся из города жительница Мариуполя рассказала о российских бомбардировках

Навеки в уничтоженном городе остались и родственники Полюшкиных: брат мужа и его мама.

"Звали семью брата мужа к нам – отказались. Вместо этого перешли из квартиры в двухэтажный лодочный гараж у моря – решили там пересидеть. Это минидом, на втором этаже – диван и т. д. Со слов невестки знаю, что они пили чай на втором этаже, она спустилась за медом – тут прилетело: она выжила, только ноги отказали, как-то доползла до родственников на другой конец района. А свекровь и брат мужа погибли. Нам видео прислали – месиво из металла и шлакоблоков. Много людей там, говорят,  осталось. Квартиры их тоже сгорели. Собственно, об их гибели мы услышали от сына – через Израиль узнали, что произошло на другом конце нашего города", – отметила Ирина.

"Сосед закапывал во дворе своего 4-летнего сыночка": вырвавшаяся из города жительница Мариуполя рассказала о российских бомбардировках

Именно благодаря живущему в Израиле сыну семье Полюшкиных удалось спастись самим и вывезти из Мариуполя парализованную маму Ирины: он смог договориться о том, чтобы его близких вывезли. Вскоре уже в Израиле мама Ирины умерла – на чужбине, так далеко от дома, где пережила даже страшную войну в середине ХХ века.

"В Израиле мама три недели провела в Больнице Ихилов (Тель-Авив), затем находилась в бейт-авоте (дом престарелых) – и ее не стало. Но хоть похоронила по-человечески, не закопала во дворе. Бедная мамочка, ту войну пережила, Холокост, а сейчас…" – вздыхает Ирина.

Сейчас она мечтает о том дне, когда ее родной город будет освобожден от российской оккупации.

"Сосед закапывал во дворе своего 4-летнего сыночка": вырвавшаяся из города жительница Мариуполя рассказала о российских бомбардировках

Напомним, ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко привел очередной доказательство того, что российским "освободителям" безразлична безопасность людей захваченного ими города. Он показал фото и видео, где видно, что в Мариуполе до сих пор валяются неразорванные снаряды возле домов.

Также сообщалось, что в Мариуполе оккупанты составляют списки на эвакуацию. В конце лета этого года враг ожидает активизации боевых действий.

Однако эвакуация из города будет разрешена только "добропорядочным" жителям, не имеющим проблем с законом. В частности, у тех, кто хочет уехать, не может быть долгов за коммунальные услуги. Соответствующие объявления появились возле построенного оккупантами жилого комплекса "Невский", где весной "засветился" президент РФ Владимир Путин с постановочным "внезапным" приездом в разрушенный город.

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