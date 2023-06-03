'Сосед закапывал во дворе своего 4-летнего сыночка': вырвавшаяся из города жительница Мариуполя рассказала о российских бомбардировках

Учительница математики из Мариуполя Ирина Полюшкина пережила ужас российских бомбардировок. В разрушенном и оккупированном россиянами украинском городе она видела множество смертей, там навсегда осталась часть близких семьи Полюшкиных.

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Из города, где выжившие вынуждены были хоронить убитых родных на обочинах и подворьях, семья Ирины с ее парализованной мамой смогла вырваться в Израиль, к сыну. О том, как Россия "спасала" Мариуполь, она рассказала журналистам, рассказ мариупольчанки цитирует Мариупольский городской совет.

В заблокированном и беспощадно уничтожаемом россиянами Мариуполе Ирина с дочерью и мужем провела почти месяц. С ними была и парализованная мама Ирины, пережившая Вторую мировую войну.

Дом семьи находился на Левобережье, поэтому "братские" бомбардировки и обстрелы Полюшкины ощутили на себе среди первых. В первые дни полномасштабной войны России против Украины Ирина с мужем отправили 16-летнюю дочь вместе с соседями в центр города: думали, там будет безопаснее.

Впоследствии стало очевидно, что "освободители" не оставили в Мариуполе ни одного безопасного уголка. Через 8 дней супруги пошли забирать дочь, на тот момент в городе уже не было связи. Добираться туда и обратно пришлось под непрерывными обстрелами, практически ползком.

"Дочь худая, бледная. Был обстрел, она чудом уцелела – знакомый мальчик задержал на минуту в подъезде поговорить... И тогда прилетело. Ее контузило, но живая, слава богу, пристройка к подъезду спасла. А потом на нее глазах сосед закапывал во дворе своего сынишку с оторванной ручкой – она шла играть с этим Темой, четыре года ему было", – вспоминает Ирина.

Смерти в родном городе, в который Россия принесла войну, Ирина видела слишком много.

"Да и в наш двор было много прилетов, и в дома попадало. Одни соседи бабушку заперли в квартире, а сами пошли в бомбоубежище с ребенком, прилетело между 8 и 9 этажами – и она сгорела. От сердечных приступов много пожилых людей умирали. Приходилось закапывать во дворе, одного соседа мы так в воронку положили, и я помогала хоронить", – вспоминает женщина.

Она видела пленных украинских воинов, которых захватчики вели, вероятно, на расстрел.

"Однажды россияне на наших глазах вывели из подвала ребят 20-летних, украинских воинов, они в штатском были – отбились от колонны. На мой вопрос, что дальше, ответили: скорее всего, расстреляют. Знаю только, что ребята из Винницы, имен не сказали, побоялись дать телефоны мам – я позвонить хотела. Но они не рискнули, мало что может случиться", - рассказала Ирина.

Навеки в уничтоженном городе остались и родственники Полюшкиных: брат мужа и его мама.

"Звали семью брата мужа к нам – отказались. Вместо этого перешли из квартиры в двухэтажный лодочный гараж у моря – решили там пересидеть. Это минидом, на втором этаже – диван и т. д. Со слов невестки знаю, что они пили чай на втором этаже, она спустилась за медом – тут прилетело: она выжила, только ноги отказали, как-то доползла до родственников на другой конец района. А свекровь и брат мужа погибли. Нам видео прислали – месиво из металла и шлакоблоков. Много людей там, говорят, осталось. Квартиры их тоже сгорели. Собственно, об их гибели мы услышали от сына – через Израиль узнали, что произошло на другом конце нашего города", – отметила Ирина.

Именно благодаря живущему в Израиле сыну семье Полюшкиных удалось спастись самим и вывезти из Мариуполя парализованную маму Ирины: он смог договориться о том, чтобы его близких вывезли. Вскоре уже в Израиле мама Ирины умерла – на чужбине, так далеко от дома, где пережила даже страшную войну в середине ХХ века.

"В Израиле мама три недели провела в Больнице Ихилов (Тель-Авив), затем находилась в бейт-авоте (дом престарелых) – и ее не стало. Но хоть похоронила по-человечески, не закопала во дворе. Бедная мамочка, ту войну пережила, Холокост, а сейчас…" – вздыхает Ирина.

Сейчас она мечтает о том дне, когда ее родной город будет освобожден от российской оккупации.

Напомним, ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко привел очередной доказательство того, что российским "освободителям" безразлична безопасность людей захваченного ими города. Он показал фото и видео, где видно, что в Мариуполе до сих пор валяются неразорванные снаряды возле домов.

Также сообщалось, что в Мариуполе оккупанты составляют списки на эвакуацию. В конце лета этого года враг ожидает активизации боевых действий.

Однако эвакуация из города будет разрешена только "добропорядочным" жителям, не имеющим проблем с законом. В частности, у тех, кто хочет уехать, не может быть долгов за коммунальные услуги. Соответствующие объявления появились возле построенного оккупантами жилого комплекса "Невский", где весной "засветился" президент РФ Владимир Путин с постановочным "внезапным" приездом в разрушенный город.