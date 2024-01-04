Сотни заявок на рассмотрении: стало известно, сколько оккупантов сдались в плен через линию 'Хочу жить'

Более тысячи российских оккупантов, которые пришли с войной в Украину, захотели добровольно сдаться в плен через горячую линию "Хочу жить". По состоянию на декабрь 2023 года более 220 захватчиков уже сдались в плен украинским военным.

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По словам спикера Единого центра приема обращений военнослужащих РФ по сдаче в плен Виталия Матвиенко, сейчас более 1 тыс. заявок находится на рассмотрении. Об этом сообщает Financial Times.

Примечательно, что первая успешная сдача в плен оккупантов состоялась менее чем через месяц после запуска линии. С тех пор каждую неделю сдаются около трех российских захватчиков.

С начала работы горячей линии "Хочу жить" поступило более 26 тыс. звонков по телефону и через чат-бот в мессенджере Telegram. Сайт проекта посетили более 48 миллионов раз, в том числе 46 миллионов раз с территории РФ.

Несмотря на то что сайт проекта "Хочу жить" был заблокирован в России через несколько дней после его запуска, он остается доступным при использовании VPN, которые скрывают IP-адреса пользователей.

Матвиенко подчеркнул, что и Украина, и Россия применяют информационные кампании и психологические операции, чтобы повлиять на другую сторону. Для этого используют, в частности, листовки, сброшенные с воздуха, массовые текстовые сообщения, а также обращения на радио и телевидению.

Напомним, Украине после долго перерыва удалось провести новый обмен пленными – домой вернулись 230 наших воинов и гражданских лиц. Российской стороне передали 248 военнопленных оккупантов.

Ранее в ВСУ призвали украинцев не передавать персональные данные пленных и пропавших без вести граждан непроверенным лицам. Это может усугубить положение наших защитников.

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