Сотрудничество началось еще до войны: посол заверил, что Украина будет покупать турецкие истребители пятого поколения

Украина не только участвует в разработке двигателя нового турецкого истребителя пятого поколения Kaan. В будущем наша страна будет покупать эти самолеты и знает, где их использовать.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь. Он уверяет, что этот самолет сможет создать конкуренцию новым американским F-35 и F-22.

"Украина также приобретет Kaan. И мы не ограничимся их покупкой, мы будем их использовать, и знаем, где это будем делать", – отметил украинский дипломат.

По словам Боднара, украинские специалисты начали работать в рамках проекта по созданию двигателя для самолета Kaan еще до войны, потому что в нашей стране есть несколько компаний с большим опытом в проектировании двигателей. Есть даже консорциум компаний, конкурирующий за этот двигатель с другими международными и отечественными производителями.

Поэтому более чем возможно, что Украина будет задействована не только на стадии проектирования. "Есть опыт и хороший партнерский лейбл; мы можем быстро сделать технику с теми характеристиками, которые так необходимы для этого самолета", – сказал посол.

Kaan TF-X – это проект истребителя пятого поколения. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii начала разработку самолета в августе 2016 года. Первый аппарат уже сделан и испытан.

Согласно предварительным планам, в 2028 году планируется поставка воздушным силам Турции первых 20 таких самолетов. С 2029 года предприятие должно выйти на темпы производства минимум два самолета в месяц.

Как сообщал OBOZ.UA, американское правительство одобрило соглашение о продаже Турции 40 новых и модернизации 79 имеющихся у нее истребителей F-16. Соглашение откладывали, пока президент Эрдоган не ратифицировал заявку Швеции на присоединение к НАТО. Стоимость всех этих самолетов составляет 23 млрд. долларов США.