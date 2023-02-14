Сотрудников военкомата из Одессы, якобы жестко пытавшихся вручить мужчине повестку на улице, накажут – ОК "Юг"

В Одессе произошел очередной инцидент с якобы жестким вручением повестки мужчине в общественном месте. По факту превышения служебных полномочий против военнослужащих из Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) было начато служебное расследование.

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Об этом говорится в официальном заявлении пресс-центра Оперативного командования "Юг". Сообщается, что руководители областного и районного ТЦК и СП привлечены к дисциплинарной ответственности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По факту конфликтной ситуации, произошедшей 14 февраля 2023 года во время работы группы военнослужащих одного из ТЦК и СП по уведомлению граждан, подлежащих мобилизации, в общественном месте, военной службой правопорядка проводится служебное расследование по факту превышения служебных полномочий", – говорится в сообщении ОК "Юг".

Как известно, во вторник утром, 14 февраля, одесские Telegram-каналы распространили видеозапись, на которой три человека в военной форме пытаются скрутить мужчину среди бела дня возле Привоза и отобрать у него мобильный телефон. В подписи к видео отмечалось, что таким образом сотрудники военкомата пытались вручить мужчине повестку против его воли.

На неоднозначное видео оперативно отреагировала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан первого ранга Наталья Гуменюк. Она призвала не делать поспешные выводы и заверила, что по этому случаю уже проводится служебное расследование.

"В сеть выложена только часть большого видео о событии на одесской улице. Выводы пока делать рано, сейчас мы изучаем весь материал, чтобы иметь полное представление о том, что там произошло", – отметила она.

Позже в ОК "Юг" признали, что работники в ТЦК и СП (так сейчас называются бывшие военкоматы) превысили полномочия и будут наказаны вместе со своими начальниками.

"Некорректное поведение военнослужащих осуждено командованием. Руководители областного и районного ТЦК и СП привлечены к дисциплинарной ответственности. С личным составом, привлеченным к мерам оповещения, проводятся дополнительные разъяснительные занятия и тренинги с привлечением юристов и психологов", – заявили в ОК "Юг".

В то же время в ОК "Юг" напомнили, что меры мобилизации – это не личная прихоть сотрудников ТЦК и СП, а общегосударственные мероприятия, призванные сформировать резерв Сил обороны. В связи с чем каждый гражданин, согласно законодательства подлежащий мобилизации, должен выполнить свою конституционную обязанность, а именно:

- прибыть в ТЦК и СП по месту регистрации (или в ближайший РТЦК и СП, если изменено место жительства) для уточнения личных данных;

- при необходимости пройти медицинское обследование;

- сообщить об имеющихся основаниях получения отсрочки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине участились конфликты между гражданами и представителями РТЦК и социальной защиты. Они возникают вокруг грубых нарушений, совершенных представителями военкоматов и правоохранителями при вручении повесток военнообязанным.

В конце января в сети появилось видео инцидента в Одессе. На нем видно, как группа мужчин в камуфляже остановила посреди улицы мужчину и не давала ему уйти. Судя по комментариям очевидцев, они пытались забрать мужчину в военкомат. В ТЦК и СП пообещали провести проверку действий работников военкомата во время принудительного вручения повестки.

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