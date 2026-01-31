Совершено сотни вылетов авиации: в Воздушных силах рассказали, сколько ракет и дронов сбили с начала года

В течение января 2026 года Воздушные силы Украины активно работали на защите неба и уничтожили тысячи воздушных целей противника. Благодаря противовоздушной обороне и авиационным ударам были поражены крылатые и баллистические ракеты, дроны и командные пункты врага.

В целом авиация Сил обороны совершила сотни вылетов, обеспечивая прикрытие и поддержку наземных войск. Об этом сообщила пресс-служба ВС ВСУ.

Противовоздушная оборона уничтожила 13 крылатых ракет Х-101, 9 крылатых ракет Х-22 и Х-32, 37 баллистических ракет "Искандер-М" и KN-23, 10 крылатых ракет "Калибр", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 и Х-69, а также 6 крылатых ракет "Искандер-К".

Кроме того, было ликвидировано 2 725 ударных беспилотников Shahed, 565 разведывательных дронов и 18 185 БпЛА других типов.

В то же время, авиация Воздушных сил Украины выполнила 614 вылетов, из которых около 460 были направлены на истребительное прикрытие, а более 90 – на огневое поражение и авиационную поддержку наземных подразделений.

В результате авиационных действий в январе было уничтожено 392 воздушные цели, среди которых 11 крылатых ракет и 381 беспилотник, а также поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения и скопления живой силы и техники противника.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 30 января провел совещание по развитию малой противодронной противовоздушной обороны. Речь шла об усилении этого компонента в Воздушных силах ВСУ и изменении подходов к управлению. Во время встречи согласовали структуру нового командования, ответственного именно за это направление ПВО.

