Совет ЕС утвердил выделение 1 млрд евро на предоставление Украине боеприпасов

Совет Европейского Союза утвердил выделение 1 млрд евро на предоставление Украине боеприпасов. Эти деньги будут потрачены на поставку странами ЕС боеприпасов из своих запасов или за счет смены приоритетов госзаказов.

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Об этом сообщает сайт Совета ЕС. Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель назвал решение "демонстрацией единства и решимости" Европы в поддержке Украины.

Совет ЕС утвердил выделение 1 миллиарда евро в рамкахЕвропейского фонда мира (EPF) для поддержки Вооруженных сил Украины.

"Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам стоимость боеприпасов, переданных Украине из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года", – отмечено в сообщении на официальном сайте Совета ЕС.

В ЕС в очередной раз подтвердили решимость в поддержке Украины, противостоящей агрессивному вторжению РФ.

"Сегодняшним решением мы вводим в действие первую часть исторического соглашения, достигнутого лидерами ЕС, о поддержке немедленной поставки артиллерийских боеприпасов на сумму 1 миллиард евро для Вооруженных сил Украины. Нет лучшей демонстрации единства и решимости ЕС продолжать поддерживать законное право Украины на самооборону от жестокого российского агрессора", – заявил Боррель.

Принятое решение реализует первую часть соглашения Совета от 20 марта 2023 года о трехстороннем подходе, направленном на ускорение доставки и совместных закупок артиллерийских боеприпасов.

"Вместе с предыдущими семью траншами поддержки, выделенные сегодня средства доводят общийвклад ЕС для Украины в рамках EPF до 4,6 млрд евро и еще раз доказывает, что ЕС остается непоколебимым в своей поддержке украинских военных в защите страны от незаконная российская агрессия", – подчеркнули в Совете ЕС.

Европейские лидеры также уверили, что перед лицом агрессивной войны России Европейский Союз непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и ее неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии.

Напомним, ранее лидеры стран ЕС одобрили совместный план помощи украинцам с обеспечением ВСУ миллионом боеприпасов в течение этого года, чтобы помочь противостоять вторжению РФ.

В целом ЕС намерен реализовывать план в три этапа. В рамках первого речь идет о выделении 1 млрд евро на возмещение странам, которые смогут быстро предоставить боеприпасы (и, не исключено, ракеты) из собственных запасов или перенаправить заказ другим.

На втором этапе ЕС выделит еще 1 млрд евро на совместную закупку дополнительных боеприпасов для Украины.

И на третьем этапе Евросоюз намеревается изучить пути повышения способности в целом стран Европы производить нуждающееся оружие на долгие годы.

Однако, в ходе обсуждения плана, как стало известно 6 апреля, послы ЕС не смогли согласовать вопрос об изготовлении боеприпасов для Украины.