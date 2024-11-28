Советник Трампа по нацбезопасности Уолтц изучает несколько предложений по прекращению войны в Украине – CNN

Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц изучает несколько предложений по прекращению войны между Россией и Украиной. Среди вариантов есть предложение генерала Кита Келлога, которого Трамп объявил кандидатом на пост специального посланника в Украине.

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На данный момент стратегии прекращения войны все еще прорабатываются. Об этом сообщает CNN.

По предварительным данным, команда Трампа, скорее всего, будет настаивать на прекращении огня на раннем этапе, чтобы временно заморозить конфликт пока обе стороны будут вести переговоры. Также в администрации Трампа, вероятно, будут настаивать на том, чтобы европейские союзники и НАТО взяли на себя большую часть расходов на поддержку Украины.

Уолтц заявил, что вопрос завершения российско-украинской войны нужно довести до ответственного конца. По его словам, для этого нужно восстановить мир и опередить эскалацию, а не реагировать на нее.

Планы, которые рассматривает Уолтц, включают предложение Келлога, который был советником по вопросам национальной безопасности в первой администрации Трампа. План Келлогга предусматривает продолжение военной помощи США Украине при условии участия Киева в мирных переговорах с Россией и "формальной политики США по достижению прекращения огня и мирного урегулирования конфликта". Тем временем желание Украины вступить в НАТО будет "отложено" на длительный период, чтобы привлечь Россию за стол переговоров.

Напомним, Майк Уолтц сравнил полномасштабное российского вторжение в Украины и нынешнюю ситуацию на передовой с окопной Первой мировой войной.

Ранее сообшалось, что канцлер Австрии Карл Негаммер провел переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом, во время которых они в частности обсудили войну в Украине. Канцлер предложил свою страну как площадку для проведения возможных переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией.