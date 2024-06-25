Советники Трампа представили ему план прекращения войны в Украине: что предусматривает

Советники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа представили план прекращения войны в Украине. Он предусматривает ограничение военной помощи, если Киев не пойдет на переговоры с Москвой.

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В то же время у Трампа предупрежили Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины. Об этом сообщает издание Reuters.

По словам советника Трампа по национальной безопасности Кита Келлога, в случае его победы на президентских выборах, Соединенные Штаты будут готовы выдвинуть ряд требований и Украине, и России. В соответствии с планом, составленным Келлогом и еще одни советником Фредом Фляйтцем, прекращение огня будет основано на линиях фронта на момент начала мирных переговоров.

Фляйтц подчеркнул, что Трамп отреагировал положительно на такое предложение. В то же время он добавил, что в случае победы на выборах Трамп может изменить свое мнение.

При этом официальный представитель Трампа Стивен Чунг заявил, что официальными следует считать только заявления, сделанные лично Трампом или уполномоченными членами его предвыборного штаба. Однако стратегия, изложенная Келлогом и Фляйтцем, является наиболее подробным планом соратников Трампа.

"Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим президенту России Владимиру Путину: он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – говорится в плане советников Трампа.

Также согласно этому плану, соратники Трампа намерены уговорить Москву сесть за стол переговоров, если обещание членства Украины в НАТО будет отложено на длительный период. Более того, Фляйтц намекнул, что Украине якобы придется пойти на территориальные уступки стране-агрессору РФ.

Некоторые аналитики выразили обеспокоенность тем, что план Келлога и Фляйтца может дать Москве преимущество на переговорах. Бывший помощник госсекретаря Дэниел Фрид заявил, что так называемый план Келлога и Фляйтца направленный на отказ Украины от всей территории, которую сейчас оккупировала Россия.

Напомним, бывший президент США и нынешний соперник Джо Байдена на предстоящих выборах Дональд Трамп, выдал, что Байден не должен обещать Украине вступление в НАТО. Трамп считает, что именно из-за этого якобы "началась война".

Ранее Трамп обещал в случае своей победы быстро закончить войну в Украине – в течение "24 часов", даже до вступления в должность.

Как сообщал OBOZ.UA, публичные заявления Дональда Трампа говорят о его противоположной позиции. Недавно во время предвыборного мероприятия в Детройте политик раскритиковал масштабы поддержки Украины и, извратив факты, назвал президента Владимира Зеленского "лучшим агентом по продажам среди всех политиков". Трамп пообещал, что если победит на выборах, то "решит вопрос" еще до того, как "зайдет в Белый дом в роли президента".

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