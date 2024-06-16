Трамп заявил о намерении оставить Украину без помощи США еще до того, как 'зайдет в Белый дом'

45-й президент США Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия раскритиковал масштабы поддержки Украины и, перекрутив факты, назвал президента Владимира Зеленского "лучшим агентом по продажам среди всех политиков". В случае своей победы Трамп пообещал "решить вопрос" еще до того, как "зайдет в Белый дом в роли президента".

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Соответствующее заявление Трамп выдал на предвыборной встрече в Детройте, организованной инициативой Turning Point USA. Фрагменты выступления 16 июня опубликовали пользователи X.

Бывший лидер США, в частности, подверг критике масштабы американской поддержки Украины, запросы которой, по его словам, "никогда не прекращаются".

"Зеленский, возможно, лучший агент по продажам среди всех политиков, когда-либо живших. Каждый раз как он приезжает в нашу страну, он уезжает отсюда с 60 млрд долларов", – заявил Трамп.

В то же время он добавил, что ему "нравится Зеленский" из-за того, как он совершил во время скандала, вызвавшего первую попытку импичмента Трампа, и после этого снова пожаловался на объемы помощи Украине, приведя в заблуждение факты.

"Только что, четыре дня назад, он уехал с 60 миллиардами. Он приезжает домой и объявляет, что ему нужно еще 60 миллиардов. И это никогда не прекращается, никогда не прекращается. Я решу вопрос с этим еще до того, как зайду в Белый дом как президент. Еще будучи избранным президентом, я решу вопрос с этим", – заявил Дональд Трамп.

Как известно, Зеленский в последний раз был в США не четыре дня назад, как сказал Трамп, а в декабре 2023 года. А 61 млрд долларов на помощь Украины было одобрено только один раз, весной 2024 года – в пакетном проекте по финансированию на меры нацбезопасности, одобрение которого в Конгрессе США растянулось на долгие месяцы из-за партийных споров.

Более того, Трамп сам поддержал этот законопроект.

Как писал OBOZ.UA, ранее Трамп заявлял, что, будь он президентом Соединенных Штатов, а не Джо Байден, РФ якобы не напала бы на Украину, а ХАМАС – на Израиль. Он также назвал Байдена "худшим президентом" в истории.

Трамп также обещал в случае своей победы на президентских выборах быстро закончить войну в Украине – в течение "24 часов", даже до вступления в должность.

По данным The Washington Post, Трамп попросту планирует надавить на Украину, чтобы она уступила часть своей территории в пользу РФ.

Владимир Зеленский, комментируя заявления Трампа, заявлял, что любой "мирный план", допускающий территориальные уступки агрессору, неприемлем.

По словам украинского лидера, планы Трампа завершить войну благодаря уступкам Москве могут быть опасны не только для Украины, но и для позиции США в мире, ведь в случае победы РФ президент Соединенных Штатов будет выглядеть "лузером".

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