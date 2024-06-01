'Неужели он хочет быть президентом-лузером?' Зеленский отреагировал на заявления Трампа о завершении войны с РФ

Намерения кандидата в президенты США Дональда Трампа завершить войну в Украине благодаря уступкам диктатору Владимиру Путину могут быть опасны не только для Украины, но и для позиции США в мире. В случае победы страны-агрессора президент Соединенных Штатов будет выглядеть слабым.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian. В частности, он отметил, что возможная договоренность Трампа с Путиным не остановит главу Кремля.

"Я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером? Представим, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины. Например, и каким-то образом получил подтверждение от Путина, что это стоп, это все", – сказал Зеленский.

С таким сценарием украинцы не будут мириться, а Трамп, со своей стороны, может отказать Киеву в поддержке, добавил глава государства.

"А Украина без оружия не сможет воевать. Представим. И представьте себе на секунду, что после этого Путин пойдет дальше. Так кем для всего мира будет этот президент США?" – сказал Зеленский.

По его словам, в случае победы страны-агрессора американский президент будет выглядеть слабым. Речь идет не только о личностных качествах, но и об институционности США, считает украинский лидер.

"И тогда Путин пойдет дальше, понимая, что США – уже не такой большой игрок. И тогда на арену выйдут другие авторитарные лидеры других стран. И вот вам и прекращение огня, и начало того, о чем все боятся говорить. Это Третья мировая война", – предостерег Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп в интервью заявлял, что, будь он президентом США, а не Джо Байден, Россия якобы не напала бы на Украину, а ХАМАС – на Израиль. Он также назвал Байдена "худшим президентом" в истории.

Кроме того, Трамп обещал в случае своего избрания очень быстро закончить войну в Украине – в течение 24 часов, даже до вступления в должность.

По данным газеты The Washington Post, "мирный план" Трампа заключается в намерении надавить на Украину, чтобы она уступила часть своей территории в пользу страны-агрессора РФ.

А по данным российских источников Reuters, Путин предлагает завершить войну при условии, что Украина признает "границу", по которой сейчас проходит линия фронта. По мнению диктатора, успехов армии РФ уже достаточно, чтобы "продать" победу россиянам.

Зеленский, комментируя заявления Трампа, заявлял, что любой "мирный план", допускающий отказ Украины от своих территорий, является неприемлемым.

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