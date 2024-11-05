Союзникам нельзя доверять секретную информацию, США увлеклись лозунгами: генерал Романенко заявил о недостаточной помощи Украине

Украина, к сожалению, имела возможность не раз убедиться в том, что конфиденциальная или секретная информация, которую высшее военно-политическое руководство страны передает союзникам, может "сливаться" врагу. Так было с секретными планами о контрнаступлении Вооруженных сил Украины летом 2023 года, так произошло и с конфиденциальным запросом о предоставлении ракет Tomahawk. Первый этап Курской операции ВСУ был успешным во многом благодаря тому, что об этих планах Генштаба не были уведомлены союзники нашей страны.

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Военная помощь Украине со стороны партнеров, прежде всего США, также, к сожалению, часто зависит от политических соображений, а заявления о всесторонней поддержке по большей части остаются пустыми лозунгами. В ответ на вовлечение в войну против Украины армии КНДР помощь нашей стране может оказать Южная Корея. Этот шаг нового союзника Украины может сподвигнуть и США обратить большее внимание на насущные военные потребности украинской армии.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что Украина обращалась к США с запросом о предоставлении ракет Tomahawk. Правда, глава государства заметил, что эта информация носила конфиденциальный характер и не подлежала разглашению. По вашему мнению, действительно ли ВСУ могут получить такие ракеты, например, после выборов в США? Если да, может ли это коренным образом сказаться на ситуации на фронте?

– Прежде всего хочу подчеркнуть, что в очередной раз конфиденциальные и даже секретные данные, которые мы передаем союзникам, всплывают. Вспомните историю 2023 года, когда мы готовили контрнаступление. Мы передали наши планы союзникам, а затем капитан ВВС США слил их в интернет. В результате россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС и затопили главное перспективное направление удара, которое было предусмотрено в этих планах. Это еще раз убеждает нас в том, что наши союзники, к сожалению, ненадежные в этом вопросе.

Поэтому в отношении Курской операции мы не стали информировать союзников, и для них это стало неожиданностью. Но главное, что это стало неожиданностью для россиян со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы успешно провели первый этап Курской операции.

Что касается предоставления Украине "Томагавков", то у меня имеются большие сомнения, что это может произойти в ближайшее время. Потому что они до сих пор не сняли запреты на так называемое далекобойное вооружение дальностью до 300 километров, несмотря на то, что оно нам крайне необходимо с учетом тяжелой ситуации на фронте.

Конечно же, бороться надо, поэтому президент ставил такие вопросы перед союзниками. Но думаю, что их могут подвигнуть к этому лишь какие-то форс-мажорные обстоятельства. Например, во время Второй мировой войны американцы точно так же помогали Британии – теряли время, тормозили, не давали и так далее, до тех пор, пока не произошел Перл-Харбор. Тогда британцам помогли японцы. Сейчас же нам, возможно, смогут помочь южные корейцы.

Северная Корея спровоцировала, а Южная, возможно, будет нам помогать и покажет пример тем же американцам, как это надо делать.

– Вы считаете, что в первую очередь на привлечение солдат КНДР к войне в Украине отреагирует Южная Корея и лишь потом США, а не наоборот?

– Да. Тут вопрос в том, для кого проблема ближе. Южная Корея граничит с Северной, и они понимают ответственность. А США, как всегда, позиционируют себя как государство, находящееся за океаном, в том числе сугубо географически. Конечно, я преувеличиваю, но на самом деле это вопрос политической воли и политического восприятия этой ситуации.

– На полигоне Brave1 состоялось тестирование трех новейших технологий для украинской армии. Это рой дронов, управляемые боеприпасы и роботособаки. Могли бы вы выделить одну из этих позиций, которая, на ваш взгляд, имеет наибольшие перспективы и может со временем существенно помочь нам на фронте?

– Я бы сказал, что нам необходимы все три разработки, но в приоритете все-таки рой дронов. Но я не воспринимаю любой отдельно взятый вид вооружений как Wunderwaffe ("чудо-оружие". – Ред.), как оружие, которое способно кардинально изменить ситуацию, в том числе ядерное оружие.

Посмотрите, Израиль располагает ядерным оружием, но воюет. Северная Корея имеет ядерное оружие и все равно воюет и принимает участие в этой войне, не применяя его.

Необходимо подходить системно. Конечно же, в первую очередь нужны высокотехнологические современные вооружения. Об этом ранее говорил генерал Залужный, об этом же сейчас говорит генерал Сырский. Потому что Россия – ресурсное государство, и соревноваться с ней в ресурсах бесперспективно. Наш путь – это освоение новых технологий на уровне мировых достижений, разработка с союзниками или самостоятельно такого рода средств.

– Министр обороны США Остин заявил, что Россия не сможет победить в войне против Украины, даже с учетом привлечения к войне солдат КНДР. Он заявил, что сам факт того, что Кремль обратился за помощью к Северной Корее, свидетельствует о том, что проблемы у Путина с живой силой действительно велики.

– Это пропагандистский лозунг, который еще раз демонстрирует двойные стандарты США. Они красиво говорят, на словах они с нами до конца, "победа будет за нами" и так далее, но на самом деле они научили нас полугодичным прекращением помощи. Они ссылались на "отсутствие денег", но деньги у них были тогда и есть сейчас. Наш президент говорит, что из 61 миллиарда пока использовано всего лишь 10%. Более того, когда им что-то не нравится, они нас "воспитывают".

Все лето из этого 61 миллиарда нам давали по 200 миллионов в месяц, несмотря на тяжелую ситуацию на фронтах, в которой мы были тогда и находимся сейчас. Для сравнения: до этой полугодичной паузы они предоставляли нам вооружения в размере 1-1,5 миллиарда раз в три недели. Более того, до 1 октября они чуть не "сожгли" 8 миллиардов помощи Украине, потому что у них заканчивался финансовый год.

Мы также помним, как во время этой паузы нам говорили, что денег нет, но в то же время предоставляли Израилю военную помощь в полном объеме, в том числе давали F-35, два типа бомб. Сейчас посмотрите, какую противоракетную и противовоздушную помощь США оказывают Израилю и как ведут себя с нами.

Так что пусть эти лозунги Остин провозглашает у себя в США для избирателей в процессе, который для них важнее всего. Время, когда мы прислушивались и радовались по поводу каждого заявления их официальных лиц, уже прошло.

За те полгода паузы мы сняли свои розовые очки в отношении их заявлений и конкретных действий. Теперь американцы должны снять свои черные очки, которые мешают им видеть военных северокорейцев в России и объективно оценить реально тяжелую ситуацию на фронте в Украине и изменить ее, как обещал президент Байден.