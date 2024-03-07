Союзникам нужно ускориться, если они хотят восстановления мира в Европе, – Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров ускорить производство вооружений и запретить экспорт артиллерийских боеприпасов на другие континенты. Он подчеркнул важность не искать причины почему-то невозможного, а делать невозможное возможным и принимать решения.

С такими обращениями к партнерам украинский чиновник выступил на инициированной Францией видеоконференции министров иностранных дел и обороны стран-союзников по поддержке Украины 7 марта, говорится на сайте МИД Украины. Ту же позицию Кулеба очертил в колонке в издании Le Monde.

"Мы с определенным оптимизмом смотрим на решение, принятое нашими союзниками во время Парижской конференции 26 февраля, увеличить закупки боеприпасов у третьих стран. Мы глубоко благодарны за это решение. Однако этого недостаточно. Срочно нужны решительные и системные решения, а не лихорадочные дискуссии", – подчеркнул министр.

Он отметил, что победоносная стратегия базируется на единстве партнеров. В то же время, он призвал их принимать решения, руководствуясь двумя правилами: быстрее и больше.

"Решения должны быть безотлагательными и направленными на то, чтобы поставлять оружие для Украины гораздо быстрее и в больших объемах", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Кулеба обратился к правительствам европейских стран и призвал их начать диалог со своими фермерами, а не винить во всех проблемах Украину, которая не согласна быть "козлом отпущения".

– Также министр Кулеба определил, когда Украина может ожидать подписания соглашения с США о гарантиях безопасности. Он отметил, что это соглашение станет одним из шагов по пути Украины к вступлению в НАТО, но не заменит самого вступления в Альянс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!