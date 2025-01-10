Мы хотим мира больше всех, но должны быть серьезные гарантии неповторения агрессии РФ, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины чрезвычайно важно иметь четкие гарантии безопасности перед любыми переговорами с Россией, чтобы избежать повторения агрессии со стороны РФ. Кремлевский диктатор Владимир Путин уже обманул мировое сообщество и вместо дипломатии начал полномасштабную войну, приведшую к десяткам тысяч жертв.

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Об этом глава государства сказал в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24. Он отметил, что важно, чтобы это не были просто обещания, а серьезные гарантии безопасности, как для Украины, так и для Европы.

"Для нас очень важно, чтобы мир пришел. Мы хотим мира больше всех. И это понятно, потому что мы теряем больше всех, прежде всего людей. И мы очень хотим... Но перед тем как о чем-то договариваться, очень важно, чтобы это было не что-то, а чтобы это были серьезные гарантии безопасности для Украины и всей Европы. Это защита Украины и гарантии безопасности – что Россия не вернется, не вернется снова с агрессией, как это было после оккупации Крыма в 2014-м, а затем в 2015 годах", – сказал Зеленский.

Он отметил, что когда Россия оккупировала часть Донбасса, многие надеялись на мирное разрешение конфликта из-за дипломатии. Однако, как показала практика, Путин обманул мир и начал полномасштабную войну, повлекшую многочисленные жертвы.

"Донбасс... когда они оккупировали частично все сказали вот вам замороженный конфликт – Россия не придет и дальше будет только дипломатия. Но оказалось, что Путин наврал. И оказалось, что реально Путин пришел уже с полномасштабной войной и убивал и убил тысячи десятки тысяч людей", – подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул, что роль США в этом процессе является решающей.

"Так сегодня нам нужно, чтобы Америка, безусловно, у нее сильная позиция: и по оружию, и по экономике, и она ядерное государство и тому подобное, и она важна. Путин или кто-то после него так никогда не пришел с войной против Украины", – объяснил президент.

Он также отметил, что Россия под руководством Путина преследует единственную цель – полное уничтожение украинской государственности.

"Путин хочет и всегда хотел уничтожить Украину полностью. Это его мечта – полностью оккупировать нас, полностью! И не надо верить в другие сказки. И потому гарантии безопасности для Украины нужно дать такие, которые не позволят ему снова прийти с войной. Это наша мечта – в этом году получить такие гарантии и в этом году закончить войну. Мы будем делать для этого все", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, издание The Washington Post в декабре писало о вероятной встрече Трампа с Путиным в 2025 году. По словам аналитиков, он хочет получить репутацию "глобального миротворца", закончив войну в Украине, тогда как российский диктатор имеет другую цель.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с вновь избранным президентом США после инаугурации последнего, которая состоится 20 января. По словам главы государства, Трамп уверял, что эта встреча станет одной из первых, которую он проведет уже в статусе президента.