Разрешение от Франции бить по территории РФ – это хорошо, но нам нужны 500 ATACMS. Интервью с полковником Черником

Союзники Украины в Европе еще больше активизируют свою помощь нашей стране. Так, Франция разрешила применять переданное нашей стране вооружение для ударов по территории страны-агрессора России. Эти шаги являются "размыванием страха перед Путиным", но, несмотря на высокую эффективность ракет Storm Shadow, их количества недостаточно для того, чтобы изменить ход войны. На это способны лишь сотни дальнобойных баллистических ракет ATACMS.

Как только Украина получит именно такое вооружение и именно в таких объемах, под ударом окажутся военные аэродромы страны-оккупанта, ее склады и комплексы С-400. А как только мы получим первую партию из 60 истребителей F-16, начнется "минусование" вражеских Су-34, которые сбрасывают на Украину КАБы.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

– Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина может наносить удары французским оружием по территории России. При этом предел устанавливается тем, что делает оккупационная армия. Итак, речь идет уже не только о приграничье Белгородской области, но и о других участках территории РФ. Как вы оцениваете это решение? Является ли это прорывом? И о каком именно французском оружии идет речь? И, наконец, если подобные решения будут приняты другими странами Европы, как это изменит ситуацию на фронте?

– Не изменит. Это Storm Shadow, дальность которых максимум 250 км. Может, 500, если такие ракеты нам дадут. Но таких ракет у нас есть всего несколько десятков.

Нам разрешили применять артиллерию, так что это максимум 40 километров. Да, это неплохо, это хорошо. Если какие-нибудь боевые колонны будут двигаться в сторону Сумщины, мы будем их останавливать. Но по-настоящему ломать философию войны способно лишь большое количество ракет ATACMS, хотя бы 500-600 единиц.

То, что произошло, – это прекрасно, это огромный шаг вперед, это размывание страха перед Путиным, но этот шаг не является прорывным. Это не то оружие и не в том количестве, которое действительно может изменить ход войны. Если бы нам разрешили применять F-16 с ракетой AGM-158 JASSM на 900 километров и если бы таких ракет дали хотя бы триста…

Но мы снова сами себя перегреваем. Это очень ложная тенденция.

– Итак, единственная проблема Storm Shadow только в том, что их мало?

– Абсолютно. Их мало. Пока они не запустили конвейер в таком объеме, чтобы передавать нам хотя бы 50 Storm Shadow в месяц. Сейчас есть только несколько десятков, и все.

– Соответственно, ATACMS могут поставить только США?

– Да, только США. Полноценную дальнобойную баллистическую ракету. Не путаем с крылатыми ракетами. Они дозвуковые, имеют меньшую скорость, и их относительно легче сбивать. ATACMS имеют скорость 5400 км/ч. Нет подтвержденного случая, чтобы их сбили из С-300 или С-400.

Таких ракет на американских складах есть не менее 2 тысяч, но нужно волевое политическое решение, чтобы – первое – позволить бить по территории России, второе – обеспечить большим количеством.

– Могли бы вы объяснить, какие именно объекты оккупационной армии могли бы доставать наши Силы обороны на таком расстоянии на территории врага?

– В первую очередь аэродромы с авиацией на всю глубину, до 250 километров. Там стоят вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-20, Ка-52, штурмовики Су-25. Далее – все, что касается складов с боеприпасами, с горюче-смазочными материалами, все, что касается зенитно-ракетных комплексов С-400 и скопления войск. Вот и все.

– К сожалению, враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. По информации главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, пока не осталось ни одной невредимой ГЭС, а мощность украинских ТЭС рекордно низкая. Как можно защитить эти объекты?

– Наращиванием ПВО. Других вариантов нет в природе. Или уничтожать вражескую авиацию на аэродромах, но для этого нужны дальнобойные ракеты.

– В контексте помощи Запада нашей стране какие именно средства нам для этого нужны?

– Patriot, SAMP/T, IRIS-T. Все.

– Вы также упомянули о F-16. Долго мы их ждем…

– Я не скажу, когда они прилетят, я не знаю. Но прилетят стопроцентно. Надеюсь, еще в сухую погоду. Там исключительно политический момент – Джо Байден должен отважиться предоставить доступ. Точка.

– Каким было бы достаточное количество истребителей F-16, чтобы существенно изменить ситуацию на фронте?

– Чтобы существенно изменить ситуацию, нужно хотя бы 180 машин. Но 180 не дадут. Пусть бы прилетели те 60, которые задекларировали.

– Итак, если будет 60, куда они должны быть направлены в первую очередь?

– Мое мнение – начнут борьбу с Су-34, которые сбрасывают опасные корректируемые авиационные бомбы.