'Создание иллюзии успехов, которых нет': в ВСУ опровергли заявления РФ о захвате Закитного и Приволья в Донецкой области

По состоянию на вечер 17 января подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности группировки войск "Восток" отбили 37 штурмов противника. Наиболее активные боевые действия продолжаются в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Заявления российских захватчиков о "захвате" населенных пунктов Закитное и Приволье Донецкой области не соответствуют действительности.

Об этом сообщила 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, которая держит оборону в Приволье. Украинские защитники отметили: заявления оккупантов рассчитаны на "создание иллюзии успехов, которых нет".

Закитное и Приволье под контролем ВСУ

"Информация, распространенная российскими пропагандистскими ресурсами о якобы "освобождении" населенного пункта Приволье Донецкой области, не соответствует действительности. Населенный пункт Приволье находится под контролем подразделений Сил обороны Украины, в частности 30-й отдельной механизированной бригады. Подобные заявления противника являются элементом информационно-психологических операций и направлены на создание иллюзии успехов, которых на самом деле не существует", – отметили в 30-й ОМБр.

Это также касается и расположенного рядом Закитного.

Ситуация на востоке страны

В целом, согласно оперативной сводке группировки войск "Восток", в зоне ответственности группировки украинские защитники отбили 37 штурмов противника. В частности, на Покровском направлении враг совершил 22 попытки потеснить украинские войска в районах Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое и в направлении Новопавловки и Филиала. Украинские подразделения отбили 19 атак и контролируют северную часть Покровска.

В Мирнограде украинские войска также контролируют северную часть города и ведут поисково-ударные действия для недопущения продвижения врага.

На Славянском направлении продолжается оборона Закитного.

О чем речь

Приволье – село на границе Донецкой и Харьковской областей. По данным Привольского старостинского округа, до начала боевых действий здесь проживало около 950 человек, местных и переселенцев (а до начала полномасштабного вторжения население составляло 1 100 человек).

В расположенном рядом Закитном, по последним данным, проживало 496 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация в районе Дроновки возле Славянска ежедневно обостряется. Россия для захвата этого населенного пункта накапливает оперативные резервы. Об этом заявили военные 81 отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ. Они оперируют информацией, которую им предоставил пленный захватчик.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!