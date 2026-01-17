Ситуация в районе Дроновки возле Славянска Донецкой области ежедневно обостряется. Россия для захвата этого населенного пункта накпоичує оперативные резервы.

Об этом заявили в официальных соцсетях 81 отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ Военные добавляют, что больше им смог рассказать пленный российский солдат.

Ситуация возле Дроновки

"Для захвата этого населенного пункта Россия постоянно накапливает резервы в районе Северска и разворачивает пункты дислокации в Серебрянском лесничестве", – говорится в сообщении.

Одновременно противник продолжает применять тактику просачивания в межпозиционное пространство украинских десантников. Кроме того, россияне пытаются форсировать Северский Донец на резиновых лодках в прибрежной к Дроновке и Платоновке территории для проведения диверсионных и штурмовых действий в тылу позиций украинской бригады.

В то же время благодаря слаженным действиям украинских десантников удается сдерживать попытки врага продвигаться.

Недавно десантники 81 отдельной аэромобильной бригады захватили в плен россиянина, который рассказал об одной из новых приоритетных ближайших целей на Славянском направлении – выйти к Закитному и Кривой Луке, поскольку в районе этих двух населенных пунктов есть господствующие высоты, поэтому их враг сможет использовать как плацдарм для регулярных обстрелов Славянска, Лимана и Николаевки.

