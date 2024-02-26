Создано 12 тайных баз: в NYT выяснили, как ЦРУ помогает Украине бороться с Путиным

Центральное разведывательное управление США поддерживает в Украине 12 секретных баз, которые расположены вдоль границы со страной-агрессором Россией. Тайные пункты помогают отслеживать действия российских вооруженных сил, прослушивать разговоры военных РФ и собирать другую важную информацию.

Об этом говорится в материале издания The New York Times с названием "Шпионская война: Как ЦРУ тайно помогает Украине бороться с Владимиром Путиным". Журналисты пишут, что опросили около 200 нынешних и бывших чиновников в Украине, США и Европе.

Чиновники рассказали, что ЦРУ сотрудничает с Украиной уже более десяти лет. Это сотрудничество "превратила Украину, чьи спецслужбы долгое время считались скомпрометированными Россией, одним из важнейших разведывательных партнеров Вашингтона в борьбе с Кремлем".

В то же время, по данным журналистов, глава ЦРУ Уильям Бернс в прошлый четверг совершил свой визит в Украину. Это была уже десятая его поездка в страну.

Как отмечается, вдоль российской границы за последние восемь лет создано 12 подземных пунктов, которые занимаются сбором данных. Недавно было построено еще два.

Анализируя партнерство между Украиной и ЦРУ, издание пишет, что украинцы неоднократно демонстрировали свои возможности, например, собрали перехваченные данные, которые помогли доказать причастность РФ к сбитию самолета Малайзийских авиалиний в 2014 году.

Также Украина помогла американцам выявить российских агентов, которые вмешивались в президентские выборы в Штатах в 2016 году.

The New York Times узнало, что в 2016 году ЦРУ начало тренировать элитное украинское подразделение спецназа, известное как "Подразделение 2245", которое захватывало российские БПЛА и средства связи, чтобы специалисты ЦРУ могли переделать их и взломать московские системы шифрования. По данным издания, одним из офицеров этого подразделения был нынешний руководитель ГУР Кирилл Буданов.

ЦРУ также помогло подготовить новое поколение украинских шпионов, которые работали в России, по всей Европе, на Кубе и в других местах, где россияне имеют значительное присутствие.

Как пишет The New York Times, детали партнерства между украинской и американской разведками в течение десятилетия были тщательно охраняемой тайной.

"Сейчас эти разведывательные сети важнее, чем когда-либо, поскольку Россия перешла в наступление, а Украина все больше зависит от диверсий и ракетных ударов дальнего радиуса действия, которые требуют шпионов далеко в тылу врага. И они все больше подвергаются риску: если республиканцы в Конгрессе прекратят военное финансирование Киева, ЦРУ, возможно, придется сократить свою деятельность", – говорится в материале.

Как пишет издание, партнерство ЦРУ и ГУР началось в конце февраля 2014 года, когда экс-президент Виктор Янукович сбежал в Россию. Тогда было создано новое военизированное подразделение, которое было развернуто в тылу врага для проведения операций и сбора разведывательной информации, которую не могли предоставить ЦРУ или МИ-6.

Начиная с ноября 2021 года ЦРУ и МИ-6 присылали Украине сообщения о том, что Россия готовится к полномасштабному вторжению. В разведывательных данных, среди прочего, были перечислены имена украинских чиновников, которых россияне планировали убить или захватить, а также украинцев, которых Кремль надеялся поставить у власти.

Как сообщал OBOZ.UA, директор ЦРУ Уильям Бернс ранее сказал, что для США прекращение поддержки Украины в этот решающий момент было бы автоголом исторического масштаба. На этом фоне Китай, возможно, решит захватить Тайвань.

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