'Сознательный террор': Зеленский отреагировал на новую атаку РФ на Украину и поблагодарил защитников и всех работников экстренных служб

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку РФ против Украины, которую террористы устроили 23 января. Он констатировал, что это сознательный террор против обычных жилых домов в Киеве, Харькове, Павлограде.

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В своем Telegram глава государства отметил, что спасательные операции продолжаются. Он выразил благодарность всем, кто выполняет свою важную работу ради спасения людей.

"По состоянию на данный момент известно о 22 человеках, которые пострадали в результате вражеского обстрела Киева. В Харькове из-за атаки террористов, по предварительным данным, погибли пять человек, 51 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения. Из-под завалов спасены 27 человек", – отметил глава государства.

Также президент сообщил, что в Павлограде на Днепропетровщине террористы Путина убили одного человека. Украинский лидер выразил соболезнования семьям погибших.

Зеленский отметил украинских спасателей, которые в любой ситуации продолжают выполнять свою работу и спасать жизни.

"Благодарю всех наших защитников и защитниц, работников и работниц всех экстренных служб, всех тех, чье сердце просто чувствует, что надо заботиться о других, нужно помогать другим, когда от этого зависит жизнь", – подчеркнул президент.

Напомним, 23 января из более 10 Ту-95мс атаковала Украину ракетами, также враг запускал баллистику. Взрывы раздались в Киеве, Харькове и Павлограде Днепропетровской области.

В столице горели автомобили и квартиры, в Харькове враг разрушил подъезд многоэтажки. Во всех трех городах сообщают о погибших и раненых.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Харькове в результате российского теракта погибли 5 человек, еще более полусотни получили ранения. По предварительным данным, путинские террористы нанесли удары ракетами Х-22. В одном из районов русские террористы разрушили детскую санаторную школу.

– В минобороны РФ похвастались "достижением цели удара", в результате которого погибли мирные жители и пострадали десятки гражданских. Россияне заявили, что в жилых многоэтажках располагались "объекты военно-промышленного комплекса, производящие ракеты и комплектующие к ним".