Сознавшегося в убийстве украинских детей экс-'вагнеровца' жестко задержали в России: ему угрожали расправой

Экс-наемника ЧВК "Вагнер" Азамата Улдарова, который ранее признался в убийстве сотен украинцев, включая детей, в Бахмуте, жестко задержали в Саратовской области. Задержан он был на входе в местное отделение Следственного комитета сотрудниками МВД РФ.

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Вместе с силовиками там были "вагнеровцы", которые избили Улдарова и при полном бездействии "правоохранителей" пообещали его убить за показания против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом заявил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

"Сегодня 24 апреля 2023 года на входе в Следственный отдел по Ленинскому району СУ СК России по Саратовской области (г.Саратов) на Азамата Улдарова, привезённого оперативниками УМВД на допрос к старшему следователю Никите Глухову совершено нападение бойцами "ЧВК Вагнер", которые озвучили ему угрозу убийством, ударили неоднократно по лицу и телу в присутствии сотрудников МВД и СКР, попытались сорвать его жетон К121-090, чем попытались воспрепятствовать правосудию и запугать свидетеля военных преступлений и фактически потерпевшего от угрозы убийством со стороны Евгения Пригожина, Владимира Китаева, Андрея Трошева (основатель и командиры ЧВК "Вагнер". – Ред.)и их сообщников", – отмечено в сообщении.

Осечкин рассказал, что о случившемся узнал от самого Улдарова: тот позвонил на его номер в то время, когда основатель Gulagu.net давал интервью в прямом эфире. Тот разговор попал на видео.

В Gulagu.net заподозрили, что "вагнеровцы" узнали о времени и месте допроса Улдарова в местном Следственном комитете либо от сотрудников СКР, либо от представителей МВД. Там также наивно предположили, что правоохранительные органы должны провести внутреннюю проверку с целью "выявления предателей интересов госслужбы".

"Мы призываем российские власти и руководство СК России принять исчерпывающие меры для организации уголовного преследования в отношении Пригожина Е.В. и его сообщников в связи с угрозами убийством Азамату Улдарову, а также принять исчерпывающие меры государственной защиты в отношении Азамата Улдарова", – сделали еще более наивное заявление в правозащитной российской организации.

Ранее двое бывших командиров-"вагнеровцев" рассказали об убийствах десятков украинских детей и подрыве ямы с ранеными украинскими военнопленными и собственными сослуживцами, отказавшимися принимать участие в боевых действиях. Одним из этих двоих был Азамат Улдаров.

Наемник признался в массовых расстрелах людей в Соледаре и Бахмуте, в том числе детей.

"То, что мы творили, когда заходили в Соледар и Бахмут – вот это была сцена. Мы приехали, выгрузились. 150 человек, вагнеровцев. Нам была дана команда уничтожить, зачистить и стать в оборону любыми путями. И мы шли, убивали всех. Были женщины, мужчины, деды, пенсионеры, пенсионерки и дети. Ты понимаешь, что на этих руках сейчас?.. Она визжит, она маленький ребёнок, понимаешь? Ей пять, шесть, там, лет. А я выстрелил контрольный. Я никого не должен был выпустить. Никого. Была дана команда на зачистку, на ликвидацию всех, кто стоял на пути", – рассказывал бывший заключенный в разговоре с Осечкиным.

После публикации видео с признаниями наемников Улдаров рассказал, что ему и его близким начали угрожать от имени основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

В ответ российский олигарх принялся отрицать заявления бывших "подопечных". Пригожин заявил, что "вагнеровцы" не убивали мирных жителей и детей, потому что "пришли их спасать".