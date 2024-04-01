Спас подчиненных, а сам погиб: в сети рассказали о преподавателе с Житомирщины, погибшем в боях за Украину. Фото

Украинцы собирают подписи для присвоения почетного звания Герой Украины и воинского звания полковник ВСУ (оба посмертно) преподавателю Житомирского военного института Алексею Коваленко. В первые два дня полномасштабной войны он сделал все, чтобы остановить врага и спасти побратимов – ценой своей жизни.

Защитнику было 45 лет. В сети рассказали о воине и педагоге, погибшем в боях за Украину под Киевом в феврале 2022-го, и попросили украинцев поддержать петицию.

Возглавлял расчет сводной роты РЭБ сил обороны Киева

Подполковник ВСУ Алексей Коваленко встретил вторжение российской армии 24 февраля на боевом посту под сотлицей. Старший преподаватель кафедры радиоэлектронной борьбы Житомирского военного института им. С. П. Королева, офицер с почти тридцатилетней выслугой, тогда возглавил расчет сводной роты радиоэлектронной борьбы в составе сил и средств обороны города Киева.

25 февраля 2022-го во время боевого столкновения с вражеской диверсионно-разведывательной группой он проявил личное мужество – не допустил гибели своих подчиненных, однако сам погиб от огнестрельных ранений. Как сообщает газета "Суббота", это случилось недалеко от села Демидов, где он родился и где сейчас живут его родители. В начале войны населенный пункт попал под оккупацию на целый месяц, и родители воина стойко пережили эти страшные дни.

Почти все мужчины в его семье прошли войну

Алексей Владимирович, 16.07.1976 г. р., вырос в хозяйственной семье, где с детства приучали к дисциплине и труду, каждый имел свои обязанности, которые всегда выполнял. Прадед Алексея был артиллеристом и прошел Первую мировую, двоюродный дед воевал танкистом во Второй мировой. Отец Алексея тоже мечтал стать военным, но судьба распорядилась иначе – он работал водителем и механиком в селе. Зато сыновья стали военными. Младший брат погибшего защитника, полковник Сергей Коваленко сейчас продолжает воевать за родную страну, за себя и брата.

Главным увлечением Алексея в школьные годы стала игра на баритоне в духовом оркестре, с которым выступал на концертах в родном селе и других населенных пунктах Киевщины.

Алексей окончил Харьковский военный университет. Первым местом его службы стала Одещина. Он также окончил военные курсы английского языка, постоянно самосовершенствовался, рос как специалист и впоследствии в звании старшего лейтенанта был переведен в Житомирский военный институт. Преподавал на кафедре радиоэлектронной борьбы, факультете охраны государственной тайны и информационного противоборства.

Мечтал о путешествиях всей семьей

Именно в Житомире Алексей встретил женщину, которую полюбил всем сердцем и создал семью. Житомирянка Людмила родила ему дочь Ирину и сына Владимира.

По словам вдовы, ее муж мечтал о том, как они всей семьей будут путешествовать, но служба отнимала почти все его время и за все прожитые годы только дважды семье удалось выбраться на отдых. Людмила вспоминает, что называла Алексея "ходячей энциклопедией", потому что он, казалось, знает все на свете. Если дети что-то спрашивали у нее, она всегда им говорила, что нужно обратиться к папе – он точно знает.

Для преподавателя работа всегда была на первом месте, а личная жизнь и материальные блага – на втором. Так случилось, что всю жизнь они с женой и детьми жили на съемных квартирах. Многие годы Алексей стоял в очереди на получение служебного жилья, но так и не успел его получить – война все перечеркнула.

Война для его она началась еще в 2016 году, когда он принимал участие в АТО/ООС. Неоднократно находился на совместных учениях с офицерами стран НАТО, осуществляя новые методы обучения офицеров в соответствии с натовскими стандартами. Нередко бывал в командировках, где применял свой немалый профессиональный опыт. В одном из таких находился и накануне вторжения. В первые два дня полномасштабной войны он сделал все, чтобы остановить врага и спасти своих побратимов, пусть ценой своей жизни.

45-летнего офицера, отдавшего службе и преподавательской работе в военном институте более двух десятилетий, похоронили в Житомире 9 марта 2022 года.

Памяти Героя

Посмертно подполковник Алексей Коваленко был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. А в феврале 2024 года на официальном интернет-представительстве президента Украины была обнародована петиция по присвоению Коваленко Алексею Владимировичу почетного звания Героя Украины (посмертно) и воинского звания – полковник (посмертно).

Пока она набрала 15 592 голоса из 25 000 необходимых. Еще есть 43 дня, чтобы собрать необходимое количество. Поэтому тех, кто знает, любит и уважает Алексея Коваленко, склоняется перед его мужеством во время войны, призывали поддержать петицию.

В Житомирском военном институте установлена мемориальная доска в честь преподавателя, наставника, специалиста по радиоэлектронной борьбе, настоящего офицера и патриота страны Алексея Коваленко. А в музее собраны биографические материалы о его жизни и пути офицера.

В 2023 году коллектив военного института обратился к городскому голове и депутатскому корпусу городского совета с просьбой предоставить жилье семье погибшего офицера, который до последнего вздоха оставался верен военной присяге.

Как сообщал OBOZ.UA, в Миргороде Полтавской области простились с одним из лучших пилотажников мира Дмитрием Вильгельмовичем Фишером – летчиком Воздушных сил ВСУ, который отдал жизнь за Украину. Свой последний бой Герой принял 5 июня 2022 года, с тех пор считался пропавшим без вести, однако в марте 2024-го экспертиза ДНК подтвердила, что он погиб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!