Один из лучших пилотажников мира: в Миргороде простились с подполковником Фишером, погибшим в боях

В Миргороде Полтавской области простились с Дмитрием Вильгельмовичем Фишером – летчиком Воздушных сил ВСУ, который отдал жизнь за Украину. Свой последний бой Герой принял 5 июня 2022 года, с тех пор считался пропавшим без вести, однако в марте 2024-го экспертиза ДНК подтвердила, что он погиб.

Официальный сайт горсовета 31 марта сообщил, что смерть воина – это большая потеря для бригады, где он служил, и всей Миргородской громады. Пилота похоронили на городской Аллее Героев.

Фишер родился 8 марта 1973 года. После окончания средней школы поступил в Черниговское летное училище. Во время учебы ездил на авиабазу в Миргороде, чтобы попасть именно туда.

Пилотом истребителя Су-27 Герой стал в 1994 году. В 2011-м участвовал в учениях "Безопасное небо". Через год окончил Харьковский университет Воздушных сил Украины. За время военной службы он занимал должность командира звена, а затем командира авиационной эскадрильи 831-й бригады тактической авиации. Неоднократно выступал на международных авиационных показах в Польше и Британии. В одном из британских авиашоу в составе украинской команды летчик получил приз за "Лучший показ фигур высшего пилотажа среди стран, не являющихся членами НАТО".

Также он служил в 40-й бригаде тактической авиации. В 2017 году занимал должность заместителя командира этой бригады. В апреле 2022-го получил орден "Богдана Хмельницкого" III степени за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Погиб военнослужащий 5 июня 2022 года. Украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил в Telegram, что трагедия произошла на юге. Самолет одного из лучших пилотов Су-27 сбили между украинскими и российскими позициями в Запорожской области.

"Украинские военные долгое время не могли добраться до его тела, и всего несколько недель назад, в начале февраля 2024-го, тело боевого летчика удалось эвакуировать разведчикам спецподразделения ГУР с места падения самолета. Только сейчас экспертиза смогла окончательно подтвердить личность погибшего пилота", – рассказал журналист.

Фишер был этническим немцем. У него остались дочь Настя и сын Егор.

Военнослужащий защищал небо над Киевщиной, Сумщиной, Харьковщиной, Николаевщиной, сбивал российские самолеты и наносил удары по целям на земле и на воде. В частности, его работа приблизила освобождение острова Змеиный в Черном море.

Как писал OBOZ.UA:

– В Донецкой области погиб защитник Украины Вареник Андрей Александрович из города Кременец на Тернопольщине. Воину было всего 25 лет.

– Ранее стало известно, что на фронте пал Сергей Тарасенко из Киева. 29 марта военнослужащего провели в последний путь.

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