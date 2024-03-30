Отдал жизнь за Украину: в Донецкой области погиб 25-летний защитник из Тернопольщины. Фото

На войне за Украину погиб молодой защитник Вареник Андрей Александрович из города Кременец Тернопольской области. Воину было всего 25 лет.

О гибели военного сообщил глава Кременецкой городской общины Андрей Смаглюк. Боец отдал жизнь во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

"С грустью сообщаем, о том, что наша община снова потеряла Героя, жителя города Кременец, солдата Вареника Андрея Александровича, 1999 года рождения, номер обслуги горно-штурмового отделения в горно-штурмовом взводе горно-штурмовой роты, погибшего во время исполнения боевой задачи в Донецкой области", – говорится в сообщении.

Дополнительная информация о дате и времени проведения встречи погибшего военного будет предоставлена позже.

Ранее сообщалось, что в боях за Украину погиб житель Андрея Любчика. Сварщик по специальности, он не колеблясь стал на защиту родной земли, когда получил повестку в августе 2023 года. 23 марта в Луганской области Андрей погиб во время выполнения боевого задания.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях Донецкой области погиб защитник из Волыни. Стрельцу-оператору одного из штурмовых батальонов Василию Куприянчику было всего 20 лет. Он пропал без вести возле населенного пункта Орловка Покровского района Донецкой области 22 марта 2024 года. Впоследствии стало известно, что Герой погиб.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб Сергей Тарасенко из Киева. 29 марта воина провели в последний путь.