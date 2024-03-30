Ему навсегда будет 30: в боях за Украину погиб защитник из Ривне. Фото

В боях за Украину погиб житель Андрей Любчик. Сварщик по специальности, он не колеблясь стал на защиту родной земли, когда получил повестку в августе 2023 года.

23 марта в Луганской области Андрей погиб во время выполнения боевого задания, 30 марта с ним попрощались на малой родине. Трагическое известие сообщили в Ривненском городском совете.

"Оборвалась еще одна молодая жизнь. Жизнь, исполненная любви к близким и веры в будущее. Андрей Любчик с детства увлекался работой с металлом, именно поэтому не видел для себя другой профессии, кроме сварщика. Работал по специальности, а когда получил повестку в августе 2023 года – не колеблясь отправился служить. Очень любил родителей, сестру, с уважением относился к родным, верил в страну и Победу, планировал жизнь после возвращения в мирное Ривне… К сожалению, 23 марта 2024 года 30-летний солдат Андрей Любчик погиб, выполняя боевое задание на Луганском направлении. Вечная слава Герою…Искренние соболезнования родным", – отметили в горсовете Ривне.

Там рассказали, что родился Андрей 25 мая 1993 года. Профессию сварщика получил в Ривненском профессионально-техническом училище №38.

Родственники Героя вспоминают: о войне Андрей говорил мало – не хотел лишний раз заставлять волноваться тех, кого любил. Однако всегда находил возможность отправить о себе весточку.

"Мы с ним договорились, что он будет посылать смайлик или значок, чтобы мы понимали, что с ним все хорошо. Ведь он был на передовой — не всегда была связь, не всегда можно было говорить. Поэтому мы выбрали именно такой способ", – рассказал дядя воина Николай.

Знакомые Андрея говорят, что он был очень добрым, отзывчивым и всегда пытался помочь тем, кто нуждался в помощи.

"Часто даже сам напрашивался сделать что-то, лишь бы быть полезным. Не сторонился работы, имел на самом деле золотые руки... У него было много друзей, любил спорт, светлый и хороший человек", – цитируют тех, кто знал воина, в Ривненском горсовете.

С Героем, которому навсегда останется 30 лет, горожане простились 30 марта на майдане Незалежности. Похоронили воина на кладбище "Тынное".

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб Сергей Тарасенко из Киева. 29 марта воина провели в последний путь.

А 24 марта в столице простились с украинским боксером Валерием Родионовым, защищавшим родную землю в рядах спецподразделения ГУР МОУ "Артан".

Также сообщалось, что в боях Донецкой области погиб защитник с Волыни. Стрельцу-оператору одного из штурмовых батальонов Василию Куприянчику было всего 20 лет. Он пропал без вести возле населенного пункта Орловка Покровского района Донецкой области 22 марта 2024 года. Впоследствии стало известно, что Герой погиб.

А на Закарпатье получили трагическое известие о гибели под Бахмутом молодого воина Юрия Головчака. До своего 29-го дня рождения он не дожил пять дней