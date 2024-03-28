В 2014 году перехватил вражеский Ил-20: подтверждена гибель командира авиационного звена из Миргорода Дмитрия Фишера

В Миргород на Полтавщину вернули тело подполковника Дмитрия Фишера, погибшего более полутора лет назад. Его до сих пор считали пропавшим без вести и только недавно по результату анализа ДНК была подтверждена смерть военного.

Об этом 28 марта сообщил Миргородский городской совет в Telegram-канале. На момент гибели Героя ему было 50 лет.

Дмитрий Фишер погиб 5 июня 2022 во время выполнения боевого задания вблизи города Орехов Запорожской области.

Как сообщили в горсовете Миргорода, 28 марта траурный кортеж с погибшим военным прибыл в город. Земляки встречали павшего "живым" коридором.

Дмитрий Фишер родился 8 марта 1973 года. После окончания средней школы в 1990 году поступил в Черниговское летное училище.

После учебы в училище его в 1994 году отправили в Миргород пилотом истребителя Су-27.

В 2011 году он принимал участие в учениях "Безопасное небо".

В 2012 году Дмитрий Фишер окончил Харьковский университет Воздушных сил Украины.

С 2013 года он командовал авиационным звеном авиационной эскадрильи 831 бригады тактической авиации.

В самом начале войны с Россией в 2014 году летчик Дмитрий Фишер на Су-27 перехватил российский турбовинтовой самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, нарушивший воздушное пространство Украины в районе южнее Донецка.

Держа вражеский самолет в пределах видимости, должен был запустить по нему ракету, но получил жесткий приказ оружие не применять, чтобы россияне не использовали это как повод для полномасштабной войны.

В 2017 году он стал заместителем командира 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВС Украины.

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину Дмитрий Фишер находился на передовой.

В 2022 году получил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

В 2023 году летчик награжден медалью "За военную службу Украине".

Как сообщал OBOZ.UA, в небе над Донетчиной погиб пилот-истребитель майор Андрей Ткаченко из Ивано-Франковска. Героя оборвалось при выполнении боевого задания 8 марта. У Героя остались жена, шестилетний сын и большая семья.

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