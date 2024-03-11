Воевал с 2014 года: в небе над Донетчиной погиб пилот-истребитель майор Андрей Ткаченко из Ивано-Франковска. Фото

В боях за Украину погиб пилот-истребитель майор Андрей Ткаченко из Ивано-Франковска. Жизнь Героя оборвалась во время выполнения боевого задания 8 марта в небе над Донетчиной.

Трагическое известие сообщили в Facebook "Самборский Пласт" и член организации "Пласт" Юрий Юзич. Отмечается, что погибший пилот родился в 1990 году в Самборе Львовской области. Был одним из лучших "пластунов" – поступил в организацию еще в 2002 году.

В 2012 году Ткаченко окончил Харьковский Национальный университет воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Военную службу проходил в Ивано-Франковске.

С начала вторжения России в Украину в 2014 году боец был участником АТО и ООС. Когда государство-агрессор во второй раз напало на наше государство 24 февраля 2022 года, выполнял боевые задания как пилот-истребитель на востоке и юге.

У Героя остались старший брат Виталий, жена Леся и ее родители Евгений и Галина Гудымы, шестилетний сын Марко и большая семья. Похоронят Ткаченко в Ивано-Франковске.

Напомним, также в Донецкой области погиб сапер из Тернопольщины Олег Грибик. У Героя остались мама, брат, бабушка и большая семья.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 2 марта на Харьковщине погиб воин из Ривненщины Александр Касацкий. Воин ТРО стал в защиту Украины в феврале 2022 года.

– Также, защищая Украину от российского агрессора, погиб молодой воин Константин Булкин из Тернопольской области. Свой последний бой он принял на восточном направлении фронта.