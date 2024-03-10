'Боль окутывает сердца': на фронте погиб сержант с Ривненщины. Фото

В бою с российскими оккупантами погиб воин из Ривненской области Александр Касацкий. Он получил смертельные ранения 2 марта Харьковской области.

Воин ТрО стал на защиту Украины еще в феврале 2022 года. Трагическое известие сообщили в Сарненском городском совете.

"2 марта 2024 года, выполняя боевое задание на Харьковском направлении, погиб 47-летний главный сержант, сарненец – Касацкий Александр Александрович. Защитник был мобилизован в феврале 2022 года в ряды 104-й бригады ТРО 60-го батальона "Полесские волки". Преданный своему делу, ответственный, любящий муж и лучший друг, который умел всегда поддержать и в любое время прийти на помощь", – говорится в сообщении.

10 марта земляки простились с защитником, вернувшимся домой на щите. Его похоронили на Аллее героев кладбища по улице Шарпака.

Александр отошел в вечность, но его подвиг навсегда останется в памяти нашей общины. Выражаем искренние соболезнования маме, жене, детям, сестрам, всем друзьям и боевым побратимам, потерявшим родного человека... Скучаем вместе с вами, поддерживаем в час скорби. Вечная память и честь Герою", – резюмировали в Сарненском городском совете.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб защитник с Тернопольщины. Константин Булкин упал на восточном фронте. Ему было всего 26 лет.

Также сообщалось, что, защищая Украину, погиб воин из Одесской области. Дома 38-летнего Андрея Шпарика ждали четверо детей.

Кроме того, стало известно, что на фронте погибли два бойца 3-й ОШБр Александр Проценко и Евгений Филев. Оба были фанатами херсонского "Кристала".