Спас целый батальон: в сети вспомнили, как Драпатый выводил военных из окружения. Видео

После назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ в сети вспомнили, как еще 12 лет назад, в начале российской вооруженной агрессии, он выводил военных из окружения. Будучи в должности командира 72-й механизированной бригады он спас от смерти целый батальон.

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Несмотря на постоянные обстрелы из минометов и РСЗО, Драпатый смог вывести подчиненных из окружения. Фрагмент старого сюжета о героическом поступке нового главнокомандующего ВСУ опубликовали в социальной сети Threads.

Военный путь Драпатого

Благодаря решительным действиям Драпатого в 2014 году в должности командира 72-й механизированной бригады, десятки украинских военнослужащих получили возможность вернуться к своим семья.

Из окружения на Донбассе командир батальона вытянул личный состав с более чем 30 единицами техники. Свои жизни Драпатому доверили не только подчиненные. Вместе с колонной 72-й механизированной бригады из окружения выходила 79-я десантно-штурмовая бригада и 51-я бригада.

"Честно говорю, было тяжело и страшно. Ответственность за людей, 260 человек со мной выходили. Стреляли всю дорогу там, и днем, и ночью. Как только беспилотники засекли колону, через полчаса обстрел", – вспоминал в 2014 году Драпатый вывод колоны из окружения.

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Что известно об операции

Вывод колонны украинских военных из окружения в августе 2014 года под руководством майора Михаила Драпатого – одна из самых известных операций первого периода войны на Донбассе.

Летом 2014 года подразделения ВСУ, включая 72-ю, 79-ю, 24-ю, 51-ю механизированные и десантные бригады, а также 3-й полк спецназа выполняли задачу по перекрытию участка украинско-российской границы на Донбассе. К концу июля группировка оказалась в фактическом окружении: позиции украинских сил непрерывно обстреливались тяжелой артиллерией и РСЗО с территории РФ. Пути снабжения боеприпасами, водой и продовольствием были полностью перерезаны. Часть подразделений оказалась прижата к государственной границе в районе Червонопартизанска и Изварино.

В начале августа ситуация стала критической, однако комбат 2-го батальона 72-й ОМБр Михаил Драпатый взялся организовать силовое пробитие кольца окружения. Драпатый взял на себя единое командование и собрал боеспособную группу. К его батальону 72-й бригады примкнули подразделения 79-й десантной, 24-й механизированной бригад, 3-го полка спецназа и пограничники.

В состав колонны вошли десятки единиц бронетехники и грузовиков с ранеными и личным составом. Вместо стандартных путей движения или отступления в сторону границы, Драпатый принял решение пробиваться вдоль самой линии границы и прилегающим дорогам, где противник не ожидал организованного наступления. За три дня беспрерывного марша колонна прошла сквозь засады, минные поля и зоны плотного огня. В районе наведения переправ через реку Миус украинские силы преодолели кольцо блокирования и соединились с основными силами ВСУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины станет Михаил Драпатый. По словам Зеленского, совместно с Михаилом Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой уже определено, какой должна быть обновленная структура Генерального штаба ВСУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Зеленский объявил об изменении руководства Вооруженных сил Украины. Вместе с новым военным руководством уже определена будущая структура Генерального штаба, а с Александром Сырским обсуждена передача дел и его дальнейший формат службы.

Отметим, что Сырский подтвердил свою отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Он подвел итоги свой работы, подчеркнув, что при его руководстве украинская армия менялась не только на поле боя.

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