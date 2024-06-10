Спасал раненых: в боях за Украину погиб главный врач ветклиники из Киева Евгений Матийко

На фронте в Украине погиб главврач ветеринарной клиники "Лада" в Киеве Евгений Матийко. Воин попал под вражеский обстрел во время выполнения боевого задания по спасению раненых побратимов.

Об этом сообщили на Facebook-странице медицинского учреждения со ссылкой на мать погибшего Героя. Она рассказала, что тело Евгения пока не могут унести с поля боя.

"Мой сын 28 мая пошел на боевое задание спасать раненых побратимов. Когда оказывал помощь, прилетела арта. Тело моего ребенка рядом с спасаемым побратимом лежит на поле и нет возможности его достать. Люди, умоляю помолитесь, чтобы Бог дал возможность достать и похоронить моего дорогого сыночка", – процитировали в "Ладе" слова женщины.

В клинике отметили, что не могут поверить в то, что их главврача больше нет.

"Невероятная невыносимая невозможная боль... Наш друг, наш главный врач, наш смелый герой. Мы ждали тебя и верили... Сейчас не можем поверить в то, что тебя нет! Ты ушел, спасая побратимов. Ты всегда будешь с нами в наших сердцах ! Вечная память и слава Герою!" – говорится в сообщении.

На гибель Евгения Матийко отреагировали и в приюте для бездомных животных "Сириус". Там отметили, что до последнего верили, что он вернется с войны и продолжит лечить животных.

Там также подчеркнули, что Матийко был профессиональным хирургом и искренним человеком с большим сердцем, которого все любили.

"Теперь там, высоко-высоко в небе, на облаках, у животных появился прекрасный, добрый друг и замечательный врач. Нам очень больно, мы не забываем вас, вспоминаем и очень-очень грустим. Навеки в нашей памяти", – отметили в "Сириусе".

Как сообщал OBOZ.UA, на войне с российскими оккупантами в возрасте 53 лет погиб Николай Коханивский. Он воевал против захватчиков с 2014 года и был основателем и первым командиром батальона "ОУН".

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