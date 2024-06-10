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Спасал раненых: в боях за Украину погиб главный врач ветклиники из Киева Евгений Матийко

Ольга Липич
War
2 минуты
1,5 т.
Спасал раненых: в боях за Украину погиб главный врач ветклиники из Киева Евгений Матийко

На фронте в Украине погиб главврач ветеринарной клиники "Лада" в Киеве Евгений Матийко. Воин попал под вражеский обстрел во время выполнения боевого задания по спасению раненых побратимов.

Об этом сообщили на Facebook-странице медицинского учреждения со ссылкой на мать погибшего Героя. Она рассказала, что тело Евгения пока не могут унести с поля боя.

Спасал раненых: в боях за Украину погиб главный врач ветклиники из Киева Евгений Матийко

"Мой сын 28 мая пошел на боевое задание спасать раненых побратимов. Когда оказывал помощь, прилетела арта. Тело моего ребенка рядом с спасаемым побратимом лежит на поле и нет возможности его достать. Люди, умоляю помолитесь, чтобы Бог дал возможность достать и похоронить моего дорогого сыночка", – процитировали в "Ладе" слова женщины.

В клинике отметили, что не могут поверить в то, что их главврача больше нет.

Спасал раненых: в боях за Украину погиб главный врач ветклиники из Киева Евгений Матийко

"Невероятная невыносимая невозможная боль... Наш друг, наш главный врач, наш смелый герой. Мы ждали тебя и верили... Сейчас не можем поверить в то, что тебя нет! Ты ушел, спасая побратимов. Ты всегда будешь с нами в наших сердцах ! Вечная память и слава Герою!" – говорится в сообщении.

Спасал раненых: в боях за Украину погиб главный врач ветклиники из Киева Евгений Матийко

На гибель Евгения Матийко отреагировали и в приюте для бездомных животных "Сириус". Там отметили, что до последнего верили, что он вернется с войны и продолжит лечить животных.

Там также подчеркнули, что Матийко был профессиональным хирургом и искренним человеком с большим сердцем, которого все любили.

Спасал раненых: в боях за Украину погиб главный врач ветклиники из Киева Евгений Матийко

"Теперь там, высоко-высоко в небе, на облаках, у животных появился прекрасный, добрый друг и замечательный врач. Нам очень больно, мы не забываем вас, вспоминаем и очень-очень грустим. Навеки в нашей памяти", – отметили в "Сириусе".

Как сообщал OBOZ.UA, на войне с российскими оккупантами в возрасте 53 лет погиб Николай Коханивский. Он воевал против захватчиков с 2014 года и был основателем и первым командиром батальона "ОУН".

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