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Был предан Украине до конца: под Волчанском погиб командир батальона "ОУН" Николай Кохановский

София Закревская
War
2 минуты
1,1 т.
Был предан Украине до конца: под Волчанском погиб командир батальона 'ОУН' Николай Кохановский

На войне с российскими оккупантами в возрасте 53 лет погиб Николай Кохановский. Он сражался против захватчиков с 2014 года и был основателем и первым командиром батальона "ОУН".

Об этом в Facebook 10 июня сообщила Роксолана Хмара. Гибель воина в комментариях подтвердила его супруга Екатерина Кохановская.

"К сожалению, это правда...Но еще не было официального сообщения от штаба. Потому что тело еще не вынесли с поля боя", – написала она.

Был предан Украине до конца: под Волчанском погиб командир батальона "ОУН" Николай Кохановский
Был предан Украине до конца: под Волчанском погиб командир батальона "ОУН" Николай Кохановский

Жизнь Кохановского оборвалась на Харьковском направлении возле Волчанска, за который продолжаются бои.

"Он был Другом, соратником, родным из самых родных. За что нам это все?! Он, воевавший с 14 года, был командиром ОУН, который, как свою зеницу, берег каждого воина. Николай "летал", знал ПВО, он был классным комбатом, умелым и преданным делу до конца", – рассказала Хмара.

Был предан Украине до конца: под Волчанском погиб командир батальона "ОУН" Николай Кохановский

Кохановский активно участвовал в Революции Достоинства, в частности в январе 2014-го установил палатку на Крещатике и создал Первую Киевскую сотню ОУН им. Евгения Коновальца.

С началом российско-украинской войны на востоке на базе этой сотни он начал формирование боеспособного подразделения для защиты суверенитета Украины, который под руководством Кохановского присоединился к батальону "Азов".

Был предан Украине до конца: под Волчанском погиб командир батальона "ОУН" Николай Кохановский

Николай Кохановский занимал должность командира добровольческого батальона "ОУН" с начала его создания до августа 2016 года. После начала полномасштабной войны он присоединился к рядам ВСУ, в последнее время воевал на Харьковщине.

Был предан Украине до конца: под Волчанском погиб командир батальона "ОУН" Николай Кохановский

Те, кто знал воина, отреагировали на новость о его гибели словами благодарности и поддержки в адрес его семьи, которые писали на странице Кохановского в Facebook.

Был предан Украине до конца: под Волчанском погиб командир батальона "ОУН" Николай Кохановский

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