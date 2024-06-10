Был предан Украине до конца: под Волчанском погиб командир батальона 'ОУН' Николай Кохановский

На войне с российскими оккупантами в возрасте 53 лет погиб Николай Кохановский. Он сражался против захватчиков с 2014 года и был основателем и первым командиром батальона "ОУН".

Об этом в Facebook 10 июня сообщила Роксолана Хмара. Гибель воина в комментариях подтвердила его супруга Екатерина Кохановская.

"К сожалению, это правда...Но еще не было официального сообщения от штаба. Потому что тело еще не вынесли с поля боя", – написала она.

Жизнь Кохановского оборвалась на Харьковском направлении возле Волчанска, за который продолжаются бои.

"Он был Другом, соратником, родным из самых родных. За что нам это все?! Он, воевавший с 14 года, был командиром ОУН, который, как свою зеницу, берег каждого воина. Николай "летал", знал ПВО, он был классным комбатом, умелым и преданным делу до конца", – рассказала Хмара.

Кохановский активно участвовал в Революции Достоинства, в частности в январе 2014-го установил палатку на Крещатике и создал Первую Киевскую сотню ОУН им. Евгения Коновальца.

С началом российско-украинской войны на востоке на базе этой сотни он начал формирование боеспособного подразделения для защиты суверенитета Украины, который под руководством Кохановского присоединился к батальону "Азов".

Николай Кохановский занимал должность командира добровольческого батальона "ОУН" с начала его создания до августа 2016 года. После начала полномасштабной войны он присоединился к рядам ВСУ, в последнее время воевал на Харьковщине.

Те, кто знал воина, отреагировали на новость о его гибели словами благодарности и поддержки в адрес его семьи, которые писали на странице Кохановского в Facebook.

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